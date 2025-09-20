El Atlético de Madrid resurge tras el parón: del peor arranque en la era Simeone a recuperar su ADN y resetear la temporada

Los jugadores del Atlético de Madrid agradecen el apoyo a la afición desplazada a Anfield. Reuters

El parón de selecciones le ha cambiado la cara a un equipo que hizo saltar las alarmas cuando tan solo sumó 2 puntos de 9 posibles al término de las tres primeras jornadas del campeonato de liga. El Atlético de Madrid efectuó el peor arranque de los últimos 16 años y las sensaciones no eran buenas.

A pesar de que entre la afición se instauró la preocupación, tanto en el vestuario como en el club la tranquilidad era máxima. Tal y como sucedió la pasada temporada después de un verano movido en las oficinas, el equipo necesitaba tiempo hasta acoplar las nuevas piezas.

No obstante, con los 175 millones de euros gastados en este mercado, la exigencia de quienes viven ajenos al día a día del club claman victoria tras victoria para así competir La Liga a Barça y Real Madrid.

Es por ello que estar a siete puntos del líder con tan pocas jornadas disputadas era un mal síntoma, aunque Simeone no cambiaba su mensaje: se necesita tiempo. El parón de selecciones le vino al Atlético de Madrid como agua de mayo y en la vuelta a la competición el equipo parece otro.

Tras un inicio de curso irregular, marcado por altibajos en el juego y resultados que generaron dudas en el entorno, a tenor de la victoria ante el Villarreal y la derrota ante el Liverpool en Anfield, Simeone ha recuperado la esencia del Atlético de Madrid: el gen competitivo que lo ha convertido en uno de los clubes más fiables de Europa.

De vuelta a los orígenes

El parón internacional ha servido de punto de inflexión. El tiempo sin competición permitió a varios futbolistas recuperarse de molestias físicas y llegar más frescos, mientras que a nivel colectivo supuso una oportunidad para recomponer piezas y reforzar dinámicas de trabajo.

Simeone aprovechó esas dos semanas para ajustar detalles tácticos y, sobre todo, para reinstalar en la plantilla ese espíritu de lucha que tantas veces ha sido el motor de los éxitos rojiblancos. El mensaje desde el vestuario fue claro: había que reiniciar la temporada y encarar lo que viene como si todo empezara de cero.

Los jugadores del Atlético de Madrid celebran el gol de Marcos Llorente en Anfield. Reuters

La reacción no se ha hecho esperar. El Atlético ha mostrado de inmediato una mejoría en intensidad, concentración y solidez. El equipo ha vuelto a ser ese bloque incómodo que muerde en cada duelo, que no concede espacios y que se multiplica en los esfuerzos defensivos.

A la vez, ha recuperado confianza en su faceta ofensiva, con más verticalidad, mayor velocidad en la circulación y una mejor conexión entre las líneas. La plantilla ha entendido que la única manera de afrontar un calendario tan exigente es siendo fiel a sus señas de identidad: compromiso, sacrificio y ambición.

Este resurgir llega en el momento idóneo. El Atlético se enfrenta ahora a una serie de compromisos que pueden marcar el rumbo de la temporada: partidos decisivos en La Liga, choques europeos de máxima exigencia y eliminatorias en las que no hay margen para la duda.

Para sobrevivir a este tramo del calendario no basta solo con talento; se necesita carácter, unión y capacidad para competir cada tres días. Precisamente esas son las virtudes que el equipo ha recuperado tras el parón.

La sinergia con la afición

Más allá de lo futbolístico, el club ha encontrado de nuevo una mentalidad ganadora. La plantilla ha interiorizado que este es el momento de dar un paso al frente, de olvidar las irregularidades del pasado reciente y de volver a construir desde la fortaleza colectiva.

Jugadores importantes como Griezmann o Koke han retomado protagonismo, las rotaciones se han convertido en una herramienta útil y el grupo transmite esa sensación de confianza que siempre contagia al Metropolitano.

Los jugadores del Atlético de Madrid agraden el apoyo mostrado por la afición. Reuters

El Atlético de Madrid ha reseteado la temporada. Ha vuelto a nacer competitivamente tras el parón de selecciones y encara con determinación un calendario que pondrá a prueba todas sus virtudes.

Con la energía recuperada y el espíritu intacto, el equipo de Simeone está preparado para demostrar, una vez más, que nunca se rinde.