Abderrahim, el niño que lo perdió todo en el terremoto de Marruecos en 2023, hace el saque de honor en el Bernabéu

Abderrahim Ouhida dejó una de las historias más tristes por el terremoto que asoló la región de Al Haouz, en Marruecos, en 2023. El seísmo arrasó su pueblo entero y le arrebató a casi toda su familia: sus padres, sus abuelos y dos de sus hermanos.

Su nombre, sin embargo, quedó grabado en mitad de la tragedia. Gracias a una entrevista en la televisión de Marruecos, Abderrahim se convirtió en símbolo de los más afetados. Un chico superviviente que necesitaba reconstruir su vida lejos de las montañas en ruinas.

Durante la entrevista usó su camiseta del Real Madrid para secarse las lágrimas y contó con voz rota su mayor deseo: "Mi padre quería que estudiase y que fuese alguien en un futuro. Quería que fuese médico o profesor. Solo quiero terminar los estudios".

La reacción social empujó al Real Madrid a localizar al tío del joven gracias a las peñas de Casablanca y Tetuán. El club le 'apadrinó' y le ayudó para tratar de seguir adelante en mitad de la tragedia y ahora ha vuelto a tener un sentido gesto con él.

El Real Madrid invitó esta semana a Abderrahim y a parte de su familia a venir a España. El viaje inició con unas entradas para presenciar el partido de Champions League frente al Olympique de Marsella y vivir una experiencia inolvidable.

En el Santiago Bernabéu pudo conocer a sus ídolos y ver cómo le firmaban una camiseta. El instante más emotivo llegó cuando pudo conocer a Kylian Mbappé, con quien se abrazó. Tras esa montaña rusa de emociones, Abderrahim pudo saltar al césped del Bernabéu para cerrar un día inolvidable.

La visita a Madrid incluyó también hacer al día siguiente el Tour del Bernabéu, pudiendo contemplar la historia del club y sus 15 Copas de Europa. Además, también ha podido recorrer la Ciudad Real Madrid, en Valdebebas, y conocer al equipo de baloncesto.

El año pasado, Abderrahim ya recibió dos camisetas firmadas por Vinicius y por Mbappé, de las cuales pudo presumir en sus redes sociales. Gestos que ha ido teniendo el Real Madrid con él y que, de alguna manera, le ayudan a afrontar mejor la catástrofe que sacudió su vida.

La tragedia que lo dejó huérfano ocurrió el 8 de septiembre de 2023, cuando un terremoto de magnitud 6.8 golpeó la zona del Alto Atlas y el entorno de Marrakech, causando miles de víctimas y dejando heridas duraderas.

La 'guinda' para la experiencia que le preparó el Real Madrid a Abderrahim en una semana tan especial llegó este sábado, en el partido contra el Espanyol. El joven marroquí, de 16 años, hizo el saque de honor en el Santiago Bernabéu frente a sus ídolos y a decenas de miles de madridistas.

Emocionado, Abderrahim recibió la ovación de todo el estadio y pudo volver a abrazarse a Mbappé, a Carvajal y al resto de jugadores para vivir otro momento que no olvidará jamás.