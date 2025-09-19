Xabi Alonso y la manera de recuperar al mejor Vinicius: "Ayer vi que no era el momento de hablar con él..."

Xabi Alonso habló ante los medios de comunicación en la previa del partido de este sábado ante el RCD Espanyol. Los blancos buscan defender el liderato con una nueva victoria ante un equipo que viene firmando un sensacional arranque de la competición.

El técnico tolosarra fue preguntado por la situación de suplente en el partido de y Alonso reconoció que ayer le vio apagado por lo que evitó hablar con él. Eso sí, aseveró que este viernes ya le vio mucho mejor y terminó la charla con él con buenas sensaciones.

Además, comentó lo especial que será el duelo de banquillos ante Mourinho y también lamentó que no haya consecuencias después de que el reconociera el fallo en la expulsión de Huijsen.

Xabi Alonso habla con Mbappé durante el partido contra la Real Sociedad EFE

Sobre el Espanyol

"El Espanyol viene en buen momento. Nosotros también estamos con buena energía, con ganas de prolongar la fase en la que estamos. Nos espera un partido exigente, el está en un buen momento, pero jugamos en casa y queremos hacer un partido bueno".

Mbappé, 'titularísimo'

"Hay muchos partidos y en alguno no va a ser titular. Hay que aceptarlo con normalidad porque hay que saber distribuir las cargas. Es imposible que un jugador vaya a jugar todo, no creo que lo vayamos a hacer. es muy importante pero habrá un día en el que no juegue de inicio".

La sanción a Huijsen

"Por una parte no me sorprende. Me hubiese gustado que la decisión hubiera sido otra. No va a ser posible tener a Dean para mañana. Después de no haber podido jugar con él durante 60 minutos en pues el acepta un error debería tener sus consecuencias y parece que no ha sido así. Vamos a dejarlo ahí".

Cómo ve a Vinicius

"Le veo bien. Verlo de fuera y no estar con él en el día a día es muy diferente. Ayer después del otro día todavía le veías que no era el momento de hablar con él, pero hoy le veías con más sonrisa, más positivo. Hemos hablado un poco, no mucho, pero hemos hecho algo individual. Ha terminado con buenas sensaciones, yo también, y mañana ya veremos".

Valverde y el lateral derecho

"'Nunca' y 'garantizar' en el fútbol es complicado, pero la idea es que si tenemos jugadores suficientes, es que Fede juegue en el centro del campo. Creo que de '8' es su posición. El otro día le dio mucho al equipo. Es fundamental en nuestro sistema lo que nos da con y sin balón. Ojalá no tenga que jugar mucho de lateral derecho, pero 'nunca' no se puede decir".

Los lesionados

"Endrick entra en la convocatoria. Me gustaría que Camavinga y Bellingham puedan tener ya minutos. Es buena noticia que podamos tenerlos, y Endrick ya está para entrar en la convocatoria".

Qué aporta Rodrygo en la izquierda

"Rodrygo nos aporta su calidad, su desborde, capacidad de asociación. Vinicius también tiene eso. Son dos jugadores desequilibrantes. Tanto cuando han jugado como cuando han entrado han aportado, estamos muy bien cubiertos".

Los insultos en el fútbol

"En un mundo ideal no tendríamos que sufrir esas situaciones. Yo no me quejo porque no sufro demasiado, pero otros compañeros las sufren más. Desgraciadamente hay que saber convivir con ello porque te puede sacar un poco de la situación en la que tienes que estar metido. A veces se ven situaciones desagradables. Yo no he tenido demasiados episodios pero los ves. Hace tiempo que se ha ido de las manos esto".

Jugar contra Mourinho

"Tuve la ocasión de enfrentarme a él cuando yo estaba en el Leverkusen y él en la Roma. Ahora en enero nos volveremos a ver y sí que será especial para todos, pero sobre todo para él porque tuvo tres años muy intensos aquí y fue importante en el proceso en el que estábamos en ese momento. Creo que todavía tiene mucho cariño al club. Veremos cómo llegamos a la última jornada de Champions los dos equipos".

Cómo recupera a Vinicius

"Ayer le vi que no era el momento de hablar, pero hoy hemos hablado un poquito y hemos acabado con buenas sensaciones haciendo algo individual. Llevamos cinco partidos de Liga, queda muchísimo y hay que ir muy poco a poco".

Vinicius y Mbappé

"Para mí hay muchos jugadores importantes dentro de la plantilla por nivel, experiencia, recorrido y por lo que nos van a dar. Vinicius es uno de ellos, Kylian es otro. Jude, Fede, Tchoauméni, Carvajal, Huijsen... Estas etiquetas que queremos poner no entro ahí. Necesito hacer el equipo para que todos se sientan importantes, pero todos están en el barco y necesitamos que todos rememos en la misma dirección".