La declaración del hijo de Negreira refuerza la acusación de que el Barcelona corrompió La Liga durante 18 años

El 'Caso Negreira' ha dado un nuevo paso decisivo hacia su aclaración dentro del proceso de instrucción en el que aún está inmerso.

Este jueves, la declaración de Javier Enríquez Romero, hijo del exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), ha desmontado la estrategia de defensa que el FC Barcelona y su presidente, Joan Laporta, sostuvieron desde que estalló el escándalo.

El hijo de José María Enríquez Negreira ha negado ante la jueza conocer los acuerdos entre su padre y el club blaugrana y calificó esa relación como "poco ética".

Además, explicó que los informes arbitrales que él mismo elaboró entre 2013 y 2018 fueron remunerados con 60.000 euros en total, una cifra ínfima en comparación con los 7,5 millones de euros que el Barcelona abonó a José María Enríquez Negreira entre 2001 y 2018.

Desmontando a Laporta

En 2023, Joan Laporta exhibió ante los medios un arsenal de cajas que aseguraba que tenían en su interior 629 informes y 43 CDs para justificar que el Barça había pagado a Negreira por los servicios de informes elaborados por su hijo.

Presentó aquella documentación como la prueba de que se trataba de un asesoramiento técnico arbitral legítimo, desligado de cualquier intento de manipulación o influencia en la competición.

El propio Javier Enríquez Romero ha negado ahora esa versión golpeando en la línea de flotación de la defensa culé.

Este jueves, ante el juez aseguró que nunca facturó esos trabajos a través de las empresas de su padre y que lo recibido por sus informes nada tenía que ver con los abonos millonarios de la entidad azulgrana a Negreira.

Con estas palabras, desarma la narrativa de Joan Laporta los últimos años y vincula directamente los pagos del FC Barcelona con un esquema de corrupción sostenido durante 18 años.

La titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, citó este jueves como investigados a Javier Enríquez, a los expresidentes Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, además de a antiguos altos cargos del club como Albert Soler y Òscar Grau.

Rosell trató de desviar el foco hacia el Real Madrid, al que acusó de no aceptar "nuestros éxitos deportivos".

Pero en su testimonio reconoció que apenas conocía los informes de Enríquez Romero y que la cantidad pagada a Negreira le parecía baja para un club de la dimensión del Barça.

Ajeno a la declaración de Enríquez Romero, Josep María Bartomeu afirmaba por su parte que en esa sesión había quedado "muy claro" que "existían unos servicios de asesoramiento, tanto deportivo como arbitral, así como unos informes".

Además de esto, el argumento más repetido ha sido que "el Barça ha tenido con Messi el mejor equipo del mundo y no hacía falta ninguna ayuda arbitral", algo que han repetido tanto Sandro Rosell como Josep Maria Bartomeu.

Por su parte, la pareja del exdirigente arbitral, Ana Paula Rufas, se acogió a su derecho a no declarar. La ronda de declaraciones supone un nuevo impulso a una investigación abierta en 2023 tras la denuncia de la Fiscalía.

Las contradicciones de la defensa

El discurso de Laporta se derrumba en varios frentes. Primero, porque insistió en que los pagos millonarios se correspondían con informes del hijo de Negreira, algo que el propio Javier ha desmentido categóricamente en su declaración.

Además, el exvicepresidente arbitral ya había reconocido ante Hacienda que su hijo no realizaba informes para las empresas que facturaban al Barça.

Fragmento de la declaración de José María Enríquez Negreira ante la Agencia Tributaria EL ESPAÑOL

Por si fuera poco, Negreira padre admitió en 2018 que había cobrado del club "por favores y confidencias", reforzando la tesis de que los servicios no eran profesionales sino corruptos.

La Agencia Tributaria, en informes previos, ya había destacado que no existían contratos escritos ni documentación suficiente que avalase la legalidad de los servicios correspondidos a esos pagos.

El futuro judicial de Laporta

Aunque los delitos atribuidos a la etapa de Laporta en su primer mandato (2003-2010) están prescritos, la jueza ha citado al actual presidente a declarar como testigo en noviembre.

Sin embargo, su papel en la justificación pública de los pagos puede comprometerlo políticamente y en términos de responsabilidad ética.

Las revelaciones de Javier Enríquez Romero dejan al descubierto que Laporta había mentido en 2023 al atribuir al hijo del exdirigente arbitral la autoría de los trabajos que supuestamente avalaban los abonos millonarios.

Joan Laporta, con uno de lo informes elaborados por Enríquez Romero Reuters

Con su declaración, el hijo de Negreira se desmarca de cualquier complicidad y señala tanto al Barça como a su padre en la presunta corrupción.

El FC Barcelona habría mantenido durante casi dos décadas una relación económica con fines ilícitos con el número dos del estamento arbitral español.

La cifra total, 7,5 millones de euros, se repartió entre 2001 y 2018, coincidiendo con los mandatos de Joan Laporta, Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

Aunque todavía no existe una sentencia firme, la instrucción se acerca a su conclusión y las últimas declaraciones refuerzan la acusación de corrupción deportiva.

El próximo paso será la declaración, como testigos, de Joan Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde que se llevará a cabo el próximo mes.

exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira (i) a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Barcelona. EFE

Por el momento la lista de investigados está compuesta por: José María Enríquez Negreira, Javier Enríquez Romero, FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, Sandro Rosell, Òscar Grau, Albert Soler y Ana Paula Rufas López (pareja actual de José María Enríquez Negreira)

Entre todos recopilan una lista de delitos acusados en la que destacan:

- Delito continuado de corrupción entre particulares en el ámbito deportivo.

- Delito continuado de cohecho pasivo (como receptor de dinero).

- Falsedad documental.

- Administración desleal.

- Blanqueo de capitales.

Tras declarar durante más de una hora, Javier Enríquez salió del juzgado con una frase contundente:

"He esperado para hablar con quien tenía que hablar. He defendido la verdad que conozco".

Con estas palabras, marcó distancias respecto a su padre y al FC Barcelona, certificando que los informes que él realizó fueron un trabajo menor y no la tapadera de los pagos millonarios que durante 18 años mantuvieron en vilo a La Liga.