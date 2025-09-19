Se alarga el exilio del FC Barcelona también en Champions League: jugará contra el PSG en Montjuïc

El regreso al Camp Nou tendrá que seguir esperando. El Fútbol Club Barcelona disputará el partido ante el Paris Saint-Germain de Champions League en Montjuïc, tal y como confirmó el propio club blaugrana en la mañana de este viernes.

"El FC Barcelona informa que el segundo partido correspondiente a la fase de Liga de la Champions League, del miércoles 1 de octubre, a las 21:00 horas, frente al Paris Saint-Germain, se disputará en el Estadi Olímpic Lluís Companys", comentó la entidad catalana en un comunicado.

El Barça destacó que "sigue trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas". El estadio de Les Corts no está todavía a punto y no existen las garantías suficientes de seguridad como para albergar a miles de espectadores en un encuentro oficial.

Estadio de Montjuïc antes de acoger el partido entre el Barça y Osasuna. Reuters

"El FC Barcelona agradece a sus socios y socias, aficionados y aficionadas su comprensión y apoyo en un proceso tan complejo e ilusionante como es el regreso al nuevo Spotify Camp Nou", finalizó el breve comunicado culé sobre la situación.

Así, se disipa la gran duda inmediata que invadía de incertidumbre a los aficionados azulgranas. El regreso al Camp Nou para esta segunda jornada de Champions League parecía complicado, pero todavía se albergaban algunas esperanzas.

La norma

La norma de UEFA dice que un club tan sólo podrá realizar un único cambio de sede a lo largo de su participación en Champions League, y que el momento en el que se puede realizar ese cambio de estadio es tras la fase inicial, justo antes de las eliminatorias.

Bien conoce la norma el Barça, que ya el año pasado trató de jugar sin éxito en el Camp Nou los partidos de octavos, cuartos de final y semifinales. Sin embargo, tal y como apunta el diario Marca, Joan Laporta ha solicitado hacer una excepción.

Comunicado del FC Barcelonahttps://t.co/NP6cVXd1YK — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 19, 2025

Así, el Barcelona ha solicitado poder jugar esta primera fase de la Champions en dos estadios diferentes. El objetivo es el de regresar al Camp Nou lo antes posible, en cuanto el desarrollo de las obras lo permitan.

Hasta el momento, UEFA no se ha cerrado en banda y está estudiando la propuesta. El espíritu de la norma del cambio de estadio está hecha para que los equipos no busquen sacar provecho con ello, y quizás por ahí podrían darle luz verde a la propuesta de los catalanes.

Si el Barça termina jugando en el Camp Nou esta temporada, podría darse el curioso caso de haber disputado partidos como local en tres estadios diferentes. Para entonces, los culés habrían jugado en Montjuïc, en el Johan Cruyff y por último en el Camp Nou.