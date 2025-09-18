El hijo de Negreira acusa al Barcelona y a su padre: "Los 7,5 millones no fueron por los informes, yo cobré 60.000 €"

Javier Enríquez Romero, hijo de José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), aseguró este jueves ante la jueza que desconocía la relación entre su padre y el FC Barcelona. Además, calificó esta, ahora que conoce los hechos, como "poco ética".

En su declaración ante la jueza a la que tuvo acceso EL ESPAÑOL, el hijo de Negreira aseguró que los 7,5 millones de euros que recibió su padre del Barça entre 2001 y 2018 no eran por los informes que él redactó. Javier Enríquez sostiene haber cobrado 60.000 euros.

Desmiente así la versión de Joan Laporta, actual dirigente culé, del que también cobró Negreira en su primera etapa al frente del club (2008-2010). Laporta justificó los pagos a Negreira por los informes que redactó su hijo, quien lo desdice y acusa tanto a su padre como al Barça de corrupción.

La titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, citó para este jueves como investigado a Javier Enríquez, así como a los expresidentes del Barça Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu.

Rosell 'culpa' al Real Madrid

Rosell fue el segundo en pasar por la sala. Como pudo saber EL ESPAÑOL, quien presidiera la entidad catalana entre 2010 y 2014 culpabilizó al Real Madrid de la relación Negreira-Barça por "no aceptar nuestros éxitos deportivos".

Declaró también Rosell que el dinero cobrado anualmente por Negreira le parecía poco "para un club como el FC Barcelona". También dijo que no conocía los informes, "nada más que superficialmente".

Rosell, Albert Soler y Javier Enríquez llegan al juzgado para declarar por los pagos del Barça a Negreira

También comparecieron como imputados el exdirector de deportes profesionales del Barça Albert Soler y el exdirector ejecutivo del club Òscar Grau. La pareja de José María Enríquez Negreira Ana Paula Rufas, también citada, se acogió a su derecho a no declarar.

La ronda de declaraciones de los imputados tiene lugar dos años y medio después de que se abriera el caso, a raíz de una denuncia de la Fiscalía. Se investiga si los 7,5 millones de euros que Negreira recibió del Barça eran pagos destinados a que favoreciera al club en la toma de decisiones arbitrales.

Hasta este jueves 18 de septiembre, el único de los investigados que había comparecido en la causa era el propio Negreira.

El anterior juez al cargo del caso, Joaquín Aguirre —jubilado en enero—, lo citó en marzo del año pasado, pero el exvicepresidente del CTA se acogió a su derecho a no declarar, tras intentar sin éxito quedar fuera de la causa por la demencia que asegura padecer.

Los informes de Negreira

Javier Enríquez es el autor del grueso de más de 600 informes para el Barça. Laporta aseguró que estos fueron encargados para conocer el perfil de los colegiados que debían intervenir en los partidos que disputasen y sobre las decisiones arbitrales que afectaban al club.

El hijo de Negreira fue el primero en declarar este jueves ante la jueza del 'caso Negreira', que encara la recta final de la fase de instrucción.

Tras una hora y cuarto de declaración, dejó un escueto mensaje a su salida del juzgado: "He esperado para hablar con quien tenía que hablar. He defendido la verdad que conozco".

Para el mes de noviembre, la magistrada también ha llamado a declarar como testigos a Laporta, sin imputar porque en su caso los pagos han prescrito, y a los exentrenadores del Barça Luis Enrique y Ernesto Valverde.