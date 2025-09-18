El Comité de Apelación de la RFEF mantiene el partido de sanción a Huijsen: el central no podrá jugar contra el Espanyol

Dean Huijsen no estará disponible para Xabi Alonso este sábado en el Santiago Bernabéu durante el partido ante el Espanyol. El Comité de Apelación de la RFEF ha mantenido el partido de sanción que conllevó su expulsión ante la Real Sociedad en el último encuentro de La Liga.

Con esta decisión queda de manifiesto que de nada sirvió el vídeo de 'Tiempo de Revisión' que publicó el Comité Técnico de Árbitros (CTA) sobre las acciones polémicas de la jornada. La resolución del organismo contrasta con la postura pública de un colectivo arbitral que admitió el error de Gil Manzano, aunque apoyó la no intervención de Figueroa Vázquez en el VAR.

El Real Madrid recurrió la tarjeta roja y lo hizo apoyándose además en dicho vídeo explicativo del CTA, aunque tanto el Comité de Disciplina como el de Apelación han decidido mantener el castigo inicial.

🟥 Roja directa para Huijsen por esta falta sobre Oyarzábal. #LALIGAEASPORTS #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/cHKaxm7cO5 — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 13, 2025

Según el CTA la "jugada nos muestra la diferencia entre un ataque prometedor y una ocasión manifiesta de gol. El concepto clave es la presencia de un segundo defensor que puede cambiar la sanción entre amarilla y roja directa. El árbitro muestra roja directa. Si consideramos que el segundo defensor puede llegar a disputar el balón, la sanción sería amarilla por ataque prometedor".

Además, señalan que "este Comité entiende que no se cumple el 100% de los criterios para DOGSO y que la sanción más ajustada hubiera sido amarilla".

Sobre si Figueroa debió actuar: "El VAR solo entra en errores claros y manifiestos. Esta jugada entra dentro de jugadas grises. La decisión debía quedar en manos del árbitro e hizo bien en no intervenir".

La resolución del Comité "No se evidencia en modo alguno una palpable y absoluta inverosimilitud entre lo recogido en el acta y el contenido de la prueba videográfica. Debe recordarse que, para la apreciación del pretendido error material manifiesto, la prueba aportada debe contradecir de manera clara e inequívoca los hechos reflejados en el acta. En definitiva, siendo las imágenes compatibles con lo reflejado en el acta, y ante la inexistencia de pruebas que lo desvirtúen, no puede apreciarse el error material manifiesto alegado por el club recurrente, con independencia de que esas imágenes pudiesen ser compatibles con otras versiones de los hechos. La realidad fáctica que alega el club no puede darse por acreditada, pues, como se ha expuesto, de la práctica de la prueba videográfica la jugada admite distintas interpretaciones, incluida la realizada por el árbitro en el acta arbitral. En consecuencia, la apreciación arbitral no puede calificarse de errónea en los términos exigidos para estimar la existencia de un error material manifiesto

Una vez que terminó el partido ante la Real Sociedad, a través de Real Madrid TV el club blanco anunció que prepara un dossier que trasladará a la FIFA "con los errores arbitrales sufridos en estas primeras cuatro jornadas de Liga, y también de la temporada pasada".

Además, añadirá ejemplos de la pasada temporada y elevará la queja al organismo rector del fútbol europeo"para que tome buena nota de lo que ocurre en el fútbol español con respecto al arbitraje", anunció en la televisión del club.