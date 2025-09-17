Las selecciones de Euskadi y Palestina jugarán un partido amistoso en San Mamés en homenaje a las víctimas de Gaza

Las selecciones de Euskadi y de Palestina disputarán un partido amistoso el próximo 15 de noviembre en San Mamés. El choque servirá de homenaje a las numerosas víctimas de Gaza y se jugará en el estadio del Athletic Club.

Tal y como avanzó la Cadena Ser, este encuentro amistoso está promovido por la Federación Vasca de Fútbol y ha contado con el apoyo y la organización de la Asociación Palestina de Fútbol.

Además, según la citada emisora, el Gobierno de España ha dado luz verde a la disputa de este partido entre las selecciones de Euskadi y de Palestina.

La afición del Athletic Club, en San Mamés. REUTERS

La Federación Palestina de Fútbol confirmó la noticia a la emisora después de "trabajar en coordinación perfecta" con la Federación de Fútbol de Euskadi, a la vez que también fueron informadas las autoridades gubernamentales españolas.



Las citadas autoridades, según la misma fuente, consideran que el acto no será sólo un acontecimiento deportivo, sino que será una manera de que Palestina muestre a través del escaparate de un partido de fútbol "todas las violaciones de los derechos humanos" que sufre en Gaza.

En medio del maremágnum de La Vuelta

Esta noticia llega pocos días después del bochornoso final que se vivió en el final de La Vuelta en Madrid. La última etapa estuvo marcada por los disturbios que se vivieron en las céntricas calles de la capital después de que un gran número de protestantes propalestinos derribaran las vallas e invadieran la calzada.

La disputa política se unió a estos actos violentos e incluso la Unión Ciclista Internacional lamentó que el Gobierno de Pedro Sánchez fuera uno de los grandes impulsores de estas protestas.

Tras estas protestas en La Vuelta la Comisión Antiviolencia ha propuesto sancionar a 17 ciudadanos por los hechos ocurridos en las etapas 12, 14 y 15. Las propuestas de multas oscilan entre los 3.000 y los 4.000 euros, así como seis meses sin poder acceder a ningún evento deportivo.