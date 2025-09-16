Nico Paz confiesa su rutina antes de los partidos: "Veo vídeos de Messi en YouTube..."

Nico Paz, junto a Leo Messi, en un partido de la selección argentina

En el último encuentro entre el Como y el Genoa, Nico Paz volvió a dejar su sello. Marcó su segundo gol en la temporada tras una exquisita definición de zurda desde fuera del área, logrando así poner en ventaja a su equipo.

Esa madrugada no solo fue noticia por su golazo, sino también por una confesión sorprendente tras el pitido final.

Nico Paz confesó que, antes de cada partido, dedica un momento muy particular: ver vídeos de Lionel Messi en YouTube.

Lo hace con la intención de observar detalles, movimientos, gestos o cualquier cosa que lo llame la atención, para intentar incorporar algo de lo que considera "lo mejor del fútbol".

"Sin duda, jugando junto a jugadores como Messi, puedes verlo y aprender mucho de él. Además, siempre veo sus vídeos en YouTube y quiero aprender todo lo posible de él. Siempre veo sus vídeos antes de los partidos para ver si hay algo que me llame especialmente la atención".

Este hábito se suma a la personalidad de un jugador joven pero ya con ambición. El gesto demuestra que Paz no solo trabaja lo físico o lo táctico, sino que también cuida lo mental.

Fijarse modelos, inspirarse en sus formas, observar cómo se mueve alguien de élite, puede marcar diferencias sutiles pero importantes.

Más allá del gol o del rendimiento inmediato, esta confesión revela algo esencial: la humildad y la autocrítica de un futbolista que aspira a más.

Nico Paz no solo trabaja con lo que tiene delante, sino también con lo que admira. Y en ese sentido, Messi se vuelve referencia constante.

Con esta revelación, Paz invita a reflexionar sobre la preparación personal de los deportistas: no todo está en el gimnasio ni en los entrenamientos físicos; también en la mirada, en la observación, en lo que elegimos recrear mentalmente antes de saltar al campo.

Nico Paz, con el Real Madrid Reuters

En el radar del Madrid

El futuro de Nico Paz genera expectación tras su irrupción en la Serie A. Con apenas 20 años, el argentino ha demostrado calidad, gol y personalidad, atributos que lo mantienen en la órbita del Real Madrid, en donde se formó y quienes conservan una opción de recompra.

Su crecimiento bajo el mando de Cesc Fàbregas ha sido notable, potenciando su visión de juego y capacidad para decidir partidos con acciones individuales.

La próxima temporada podría ser decisiva. El Madrid sigue de cerca su evolución y valora recuperarlo si mantiene la progresión.

Su condición de canterano y el margen salarial limitado lo hacen una opción atractiva dentro de la plantilla blanca. No obstante, su regreso dependerá del espacio disponible en un vestuario lleno de talento ofensivo.

Si consolida regularidad y demuestra madurez competitiva, el salto al Bernabéu en 2026 se presenta como un escenario muy probable.