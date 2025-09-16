El Athletic y su regreso a la Champions 11 años después con el bautismo de una generación en las grandes noches europeas

10 de diciembre de 2014. Markel Susaeta remata a gol y certifica el triunfo del Athletic contra el Bate Borisov en la Champions. Quizá no eran conscientes, pero aquel tanto fue el último del conjunto vasco en la máxima competición continental.

Ha llovido mucho desde entonces. Concretamente, hace 3.933 días que los futbolistas del Athletic y su afición no escuchan la sinfonía del himno de la Champions. Tiempo suficiente para ganar tres títulos y generar una nueva hornada con mucho futuro.

Un grupo de jugadores que logró el curso pasado colarse entre los cuatro mejores equipos de La Liga y obtener el billete a la Champions 11 años después. Será este martes 16 de septiembre cuando vivan el sueño que tanto esfuerzo les ha costado.

Y es que, prácticamente el grueso de la plantilla todavía no sabe lo que es jugar un partido de la Champions League. De hecho, únicamente Yuri y Laporte han disputado alguno. El lateral lo ha hecho en dos ocasiones mientras que el flamante fichaje en 38. El resto, nada.

La nueva hornada

Y es que mucho ha cambiado el Athletic en estas 10 temporadas. Algo lógico por el paso del tiempo, pero también porque el núcleo del equipo está formado por jugadores muy jóvenes. Hay líderes más veteranos como Vivian, Iñaki Williams, Unai Simón o Galarreta, pero poco a poco se están haciendo hueco las nuevas generaciones.

Sin duda, quienes abanderan este relevo son Oihan Sancet y Nico Williams. Dos futbolistas de una calidad y determinación sublimes que son los grandes artífices de que el conjunto vizcaíno haya regresado a la Champions.

Nico Williams agradece a los aficionados el apoyo ante el Sevilla. Europa Press

Uno tiene 25 años, el otro 23, y están secundados por nuevos 'cachorros' de Lezama como Jaureguizar, Robert Navarro, Beñat Prados, Areso o Adama Boiro. El futuro está asegurado, solo hace falta un entrenador que sepa guiarles en su crecimiento.

Y no hay nadie mejor para ello que Ernesto Valverde. El 'Txingurri', con su experiencia y su mano derecha está dando a cada uno el espacio que necesita. No tapona el desarrollo de los jóvenes y sigue ofreciendo oportunidades a los que van destacando en el filial.

El Athletic ha encontrado el equilibrio justo para competir contra los mejores. Una base de futbolistas con experiencia y un puñado de jugadores jóvenes con hambre de comerse el mundo. Y lo más importante, gente con un talento diferencial.

Arsenal, primer puerto

El estreno de todos estos jugadores en la Champions llegará frente al Arsenal. Un hueso muy duro de roer, pero altamente atractivo para salir con el cuchillo entre los dientes. No son favoritos, más aún tras la baja de Nico, pero no cualquiera gana en la 'Catedral'.

El conjunto dirigido por Mikel Arteta es uno de los más en forma del mundo. Cuentan con un plantel lleno de estrellas con el que ya alcanzaron las semis de Champions el año pasado y que este verano se ha reforzado con hombres de la talla de Zubimendi o Gyökeres.

Los jugadores del Arsenal celebran un gol contra el Nottingham Forest. REUTERS

Los 'Gunners' serán el primero de los ocho puertos que deberá escalar el Athletic en esta fase de liga de la Champions. El precedente del último curso apunta a que sumar once puntos puede ser suficiente para jugar el playoff por lo que los de Valverde deberán sumar varios triunfos.

Este primero, junto al de la sexta jornada contra el PSG del próximo 10 de diciembre, serán los encuentros más complicados para el Athletic. En el resto podrían incluso ser favoritos en algunos de ellos.

La segunda jornada será contra el Dortmund a domicilio; el siguiente contra el Qarabag, uno de los más débiles del grupo; el tercer partido ante el Newcastle lejos de San Mamés, posteriormente se verán las caras fuera de casa contra el Slavia de Praga y cerrarán contra la Atalanta y el Sporting de Lisboa después del choque con el PSG.

La ilusión en la parroquia rojiblanca es máxima. Han remado mucho para alcanzar este premio. Ahora toca disfrutar del camino, pero siendo competitivos y con la actitud y valentía que siempre ha caracterizado a los 'leones'. Las 40.000 gargantas de San Mamés ya esperan al Arsenal.