Esta es la alineación confirmada del Real Madrid contra el Marsella en la Champions League

Este martes vuelve a sonar el himno de la Champions en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid de Xabi Alonso se estrena esta temporada en la máxima competición continental y lo hace recibiendo al Olympique de Marsella.

Un duelo ante un rival que puede ser peligroso y en el que el técnico donostiarra sacará todo su arsenal en busca de comenzar el torneo con buen pie. Ya sufrió más de la cuenta el año pasado el Real Madrid en la fase de liga y espera aprender de sus errores este año.

El conjunto blanco dio el sábado el pistoletazo a una vorágine de partidos en estas próximas tres semanas. Es por eso que Alonso deberá gestionar a sus futbolistas, pero el encuentro frente al Marsella no será momento para realizar experimentos.

Courtois estará en la portería. El guardameta belga está viviendo más tranquilo esta temporada fruto de la mejora defensiva del equipo y no está teniendo demasiado trabajo.

Tendrá por delante una línea de cuatro en la que Trent Alexander-Arnold ocupará el lateral derecho. El inglés fue suplente en Anoeta, pero regresará al once para dosificar a un Carvajal que tiene que ir poco a poco tras su grave lesión.

En el carril izquierdo volverá a jugar el indiscutible Carreras y en el eje de la zaga formarán Militao y Huijsen. El español fue expulsado contra la Real Sociedad y, en caso de que se mantenga su sanción, se perderá los dos próximos partidos de Liga.

En la sala de máquinas estará Tchouaméni. El francés es una pieza clave en el esquema de Xabi Alonso y día tras día sigue incrementando su nivel. Le acompañarán Valverde, quien no fue titular contra la Real Sociedad, y un Güler que vive en estado de gracia.

Arriba, la única novedad podría llegar con la inclusión en el once de Franco Mastantuono. Desde su llegada ha tenido un rol importante, pero no jugó en San Sebastián fruto de su largo viaje por Sudamérica con la selección argentina.

Mastantuono ocupa el extremo derecho, ya que los otros dos puestos del ataque están reservados para Rodrygo y Mbappé. El brasileño todavía no ha encontrado su mejor versión, todo lo contrario a un Mbappé que ahora mismo está siendo el jugador más determinante del panorama europeo. Sorprende la suplencia de Vinicius tras haber sido sustituido en la segunda parte en Anoeta.

Alineación probable Real Madrid: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Valverde, Güler; Mastantuono, Mbappé y Rodrygo.