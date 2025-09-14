A 'Fumi' le emboscaron por ser del Madrid seis 'biris' de fiesta en Gandía: sufrió una isquemia cerebral y sigue grave en la UCI

Esta semana, una operación de la Comisaría General de Información (CGI) de la Policía Nacional culminó con la detención de seis jóvenes vinculados al grupo de ideología ultraizquierdista Biris Norte, tras una brutal agresión ocurrida en Gandía el pasado 9 de agosto.

Las víctimas eran tres jóvenes que se encontraban de vacaciones en la localidad valenciana y acudieron esa noche a una discoteca. Uno de ellos, conocido como 'Fumi', de 19 años, acabó gravemente herido en la cabeza y permanece, un mes después, en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La paliza ocurrió en el parking pegado al local de ocio tras un primer contacto amistoso en su interior entre ambos grupos. Según pudo saber EL ESPAÑOL mediante el testimonio de un familiar directo de una de las víctimas, los tres amigos se habían identificado como aficionados del Real Madrid.

Los ultras, tras ganarse su confianza mediante el engaño, acabaron agrediéndoles brutalmente reconociendo expresamente que eran miembros de Biris Norte, la sección radical de la afición del Sevilla FC.

De la fiesta a la emboscada

Todo arrancó en lo que debía de ser una noche de fiesta normal para 'Fumi' y sus dos amigos, Dani y Carlos. Los tres acudieron a la discoteca Falkata, en Gandía, y dentro toparon con un grupo de jóvenes, de entre 20 y 27 años, que estaban en un reservado.

Los agresores se hicieron pasar por hinchas del Real Betis —equipo históricamente enfrentado a sus vecinos del Sánchez Pizjuán— y empezaron a ganarse la confianza de los tres chicos entablando conversación.

Estos no vieron malicia en el grupo, a pesar de la insistencia en saber detalles que podían levantar cierta sospecha, como si habían ido solos a la discoteca o cuál era su coche.

También les preguntaron de qué equipo de fútbol eran aficionados. 'Fumi', en un acto inocente, enseñó a los ultras encubiertos un tatuaje del Real Madrid que lleva en su brazo derecho.

Imagen del interior de la discoteca Falkata

Durante la noche, los agresores convencieron a los jóvenes de salir al aparcamiento junto a la discoteca con la excusa de seguir consumiendo bebidas alcohólicas fuera del local.

Atrapados en una zona despoblada y de escasa iluminación, y donde no parecía haber cámaras de seguridad, empezó la pesadilla para los chicos que solo querían disfrutar de sus vacaciones. Fue una emboscada.

De la nada y sin esperarlo, 'Fumi' recibió un puñetazo en la boca y un fuerte botellazo en la cabeza. Pudo salir corriendo, igual que uno de sus amigos, Carlos, que se encontraba algo distanciado de la escena y vio cómo otro de los agresores iba hacia él con un trozo de vidrio.

Quien no pudo escapar fue el tercero de ellos, Dani, al que tiraron al suelo y apalearon entre todos a la vez que lanzaban gritos y cánticos del citado grupo ultra del Sevilla. En ese momento, los violentos se destapaban como 'biris'.

Tras detener la agresión, los radicales reventaron el coche de los jóvenes —cristales, una puerta y un retrovisor— y robaron todo lo que había en su interior.

Los tres jóvenes aficionados del Real Madrid fueron a toda prisa a comisaría y a un centro de salud, para que fuera atendido el chico que había sido golpeado en el suelo y tenía varias heridas. Nada hacía elevar aún más las alarmas en ese punto.

Pero a las pocas horas, 'Fumi' empezó a sentirse mareado y a delirar ("decía cosas sin sentido"), lo cual alertó a sus amigos y al personal sanitario. Fue trasladado de urgencia al hospital de La Fe, en Valencia, donde todavía se encuentra internado en la UCI.

'Fumi' ingresó con una isquemia cerebral y un mes después, tras someterle a varias operaciones quirúrgicas para salvar su vida, continúa en estado grave. El otro amigo que fue agredido, al que apalearon los ultras, pudo recuperarse de unas heridas que fueron únicamente superficiales.

Detenidos en Sevilla

Con la participación de la Brigada Local de Información de Gandía, así como las brigadas provinciales de Sevilla y Valencia, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional llevó a cabo con éxito la bautizada como 'Operación Bisur'.

🚩Detenidos 6 miembros del grupo “Biris Norte” que agredieron a #aficionados rivales tras una emboscada



🔹Una de las víctimas resultó gravemente herida en la cabeza y se encuentra ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado grave



🔹Tras un encuentro en un bar entre… pic.twitter.com/jyky5P48KM — Policía Nacional (@policia) September 11, 2025

Los seis integrantes del sector radical del Sevilla, sin antecedentes penales previos, fueron arrestados en la capital andaluza, el último de ellos el pasado 9 de septiembre.

En prisión provisional, se les imputa por su presunta participación en los delitos de homicidio en grado de tentativa, lesiones graves, robo con fuerza en interior de vehículo y delito de odio.

Biris, un grupo violento

Biris Norte es el grupo ultra más antiguo de España, fundado como Peña Biri Biri en la década de 1970 en honor al jugador gambiano Alhaji Momodo Njie, conocido como 'Biri Biri'. El grupo evolucionó hasta convertirse en Biris Norte, ubicándose en la Grada Baja Gol Norte del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Con aproximadamente 300 seguidores conformando el grupo y unos 120 integrantes activos según estimaciones policiales, los 'biris' se autodefinen como un colectivo de ideología ultraizquierdista y antifascista.

En 2017, la Comisión Estatal contra la Violencia los clasificó oficialmente como "grupo violento" en aplicación de la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en los espectáculos deportivos.

Imagen de archivo del grupo ultra 'Biris Norte'

'Fumi' sigue peleando por su vida. "Veremos si sale de esta", lamenta el entorno. Es otra víctima de la lacra del radicalismo en el fútbol español. Otro incidente que se enmarca en un historial recurrente de violencia por parte de Biris Norte.

Un ejemplo reciente fue la multitudinaria pelea en Pamplona en septiembre de 2023 con integrantes de Indar Gorri (grupo ultra de Osasuna), que resultó en más de 30 detenidos por desórdenes públicos y riña tumultuaria.

En la temporada 2024/25, hubo un total de 73 detenidos por violencia en el deporte. Existe un predominio de hombres entre 19 y 30 años vinculados a grupos ultras y se ha detectado un aumento de incidentes en categorías inferiores y regionales, lejos del foco mediático.

Entre los grupos ultras, la tendencia ha cambiado de publicitar las quedadas en redes sociales a promover los ataques sorpresa. Como el que 'Fumi' y sus amigos sufrieron en Gandía.