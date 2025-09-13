Xabi Alonso estalla contra Gil Manzano tras la expulsión a Huijsen: "Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal"

El Real Madrid no gana para disgustos con las actuaciones de los árbitros semana sí y semana también. Tras los tres goles anulados ante el Mallorca en el último partido -dos de ellos por el VAR-, en la visita a San Sebastián ha vuelto a ser objeto de una actuación arbitral más que discutible.

Y es que hubo una acción que cambió por completo el guion del partido: la roja que vio Dean Huijsen en el minuto 35. El central fue expulsado por agarrar ligeramente a Mikel Oyarzabal cuando este conducía el balón en dirección a la portería de Courtois.

Gil Manzano consideró que era el último hombre y le mostró la cartulina roja. Además, desde la sala VOR tampoco le llamaron a que revisara la jugada en el monitor a pesar de que Militao aparecía en la acción haciéndole la cobertura a su compañero.

🚨 ''Jesús, yo no quiero, pero me hacéis pensar mal, tío''.



Xabi Alonso. #DeportePlus pic.twitter.com/KXobFldJvQ — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 13, 2025

El enfado de Xabi Alonso en el banquillo fue mayúsculo, lo que provocó unas protestas que se acabaron saldando con la primera tarjeta amarilla que el tolosarra recibe esta temporada.

Tras leerse en los labios cómo decía "increíble, increíble", se dirigió a Gil Manzano en cuanto terminó un partido que se acabó llevando el Real Madrid por la mínima (1-2).

''Esta va al CTA seguro. Va al vídeo seguro''.



😡 El enfado de Xabi Alonso.#DeportePlus pic.twitter.com/RI09Qz4Apk — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 13, 2025

"Jesús (Gil Manzano), yo no quiero, pero me hacéis pensar mal, tío", comentó Xabi Alonso al colegiado del encuentro. ¿No habéis visto que Militao está al lado? ¡Pero si Militao está al lado! Está a cinco metros de la jugada", exclamó Xabi, muy descontento con la decisión.

El tolosarra terminó su conversación con el extremeño asegurándole que "esta va al CTA, seguro. Va al vídeo, seguro".

En rueda de prensa, Xabi explicó ese momento. "Para mí era amarilla. Militao estaba cerca, el balón no estaba controlado y todavía quedaban 40 metros. Es mi interpretación. El árbitro ha tenido otra y el VAR ha debido tener otra también, pero he visto la repetición y no cambio de opinión. Le he preguntado, me ha dado su explicación pero no me ha convencido demasiado. Lo dejamos ahí", relató el técnico.

Al término del encuentro, a través de Real Madrid TV el club blanco anunció que prepara un dossier que trasladará a la FIFA "con los errores arbitrales sufridos en estas primeras cuatro jornadas de Liga, y también de la temporada pasada".

Además, añadirá ejemplos de la pasada temporada y elevará el dossier a FIFA "para que tome buena nota de lo que ocurre en el fútbol español con respecto al arbitraje", anunció en la televisión del club.