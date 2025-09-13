De la ikastola Ekintza al Real Madrid: Xabi Alonso, el niño que soñaba en Anoeta y regresa a casa 1.205 días después

Asomaba la década de los 90 y un niño pelirrojo defendía cada fin de semana la camiseta azul y blanca de su ikastola por la playa de La Concha de San Sebastián. Su sueño era ser futbolista, jugar en la Real Sociedad. Y acabó siendo leyenda del club. Este sábado regresa a casa, vuelve el hijo pródigo a Donosti, pero lo hace de una forma diferente.

Xabi Alonso pisará el césped de Anoeta 1.205 días después. Algo que no es novedad, lo ha hecho más de 60 veces como futbolista. Sin embargo, esta vez los casi 40.000 espectadores que abarroten el feudo realista no apoyarán su cometido: lograr los tres puntos para mantener líder al Real Madrid.

Ya defendió la camiseta del club blanco en Anoeta como jugador, pero nunca lo ha hecho como entrenador. Estará en la zona técnica, un lugar muy cercano a donde se sentó durante años para ver al equipo de su vida.

Xabi Alonso y Miker Arteta en el Antiguoko Antiguoko

En el verano de 1993, cuando las obras del nuevo estadio de la Real Sociedad estaban a punto de concluir, un niño de 11 años llamado Xabier Alonso Olano tomó una decisión que marcaría para siempre su relación con el fútbol: se hizo socio de la Real Sociedad y recibió el carnet número 6.688.

Aquel verano del 93, Xabi vivía un momento de transición futbolística. Estaba entre el equipo de la ikastola Ekintza y la plantilla infantil txiki del Antiguoko, filial del Athletic. Quién iba a predecir que acabaría siendo profesional en el máximo rival.

Cuando se inauguró Anoeta el 13 de agosto de 1993 con aquel histórico Real Sociedad-Real Madrid, el pequeño Xabi ya tenía su carnet de socio en el bolsillo. Desde entonces, fijó su cita quincenal con el estadio, acudiendo cada dos semanas a ver jugar a la Real mientras pasaban las temporadas y su peso en el club celeste crecía a la par que su físico.

Xabi nunca renunció a su condición de socio. Incluso cuando fichó por el Liverpool en 2004, mantuvo su carnet. Y cuando regresó a España como jugador del Real Madrid, el socio 6.688 acudía a Anoeta con la camiseta del rival y la intención de ganar.

Un viejo amigo

Ahora, mucho tiempo después lo hará desde el otro lado de la barrera. Y coincidirá con un viejo amigo en la línea de banda: Sergio Francisco, actual entrenador de la Real Sociedad.

La historia entre Xabi Alonso y Francisco comenzó a escribirse hace exactamente 26 años, en una tarde de septiembre de 1999 que ninguno de los dos imaginaba que los llevaría a enfrentarse como entrenadores en Anoeta un cuarto de siglo después.

Cuando Xabi Alonso llegó al Real Sociedad B procedente del Antiguoko en 1999, se encontró con Sergio Francisco, un delantero irundarra dos años mayor que él y que ya formaba parte de la plantilla del filial.

Francisco era el goleador, Xabi el pasador. El equipo, dirigido por Salva Iriarte, militaba en Tercera División y ambos compartieron alineación inicial en el primer partido oficial de Xabi en Anoeta: aquel Real Sociedad B-Lagun Onak que terminó 0-0.

Mientras Xabi tomaba el ascensor hacia la élite mundial del fútbol, Sergio Francisco vio su carrera frenada por las lesiones. Tras algunos partidos más con el primer equipo realista tuvo que buscarse la vida en Segunda B con equipos como Lorca, Zamora, Nástic o Real Unión.

Sergio Francisco, nuevo entrenador de la Real Sociedad. REAL SOCIEDAD

El destino volvió a unir sus caminos cuando Xabi regresó a la Real Sociedad en 2019 como entrenador del Sanse y Francisco dirigía al tercer equipo. Coincidieron tres temporadas, momento en el que Alonso se marchó al Bayer Leverkusen y Sergio Francisco recogió su testigo.

Al irundarra le llegó la oportunidad este pasado verano. Imanol Alguacil, quien hizo de 'tapón' a Xabi Alonso al primer equipo, anunció su salida del club y desde la presidencia se apostó por mantener una línea continuista.

En reconstrucción

Este sábado llegará su reencuentro. Dos pizarras, frente a frente en un partido con necesidades dispares para ambos equipos. Si bien es cierto que ambos conjuntos están en proceso de reconstrucción, la situación de cada uno no es la misma.

La Real Sociedad atraviesa uno de los momentos más delicados del último lustro. Este curso no va a jugar competiciones europeas y el mercado de fichajes no deja demasiadas certezas tras la salida de Zubimendi rumbo al Arsenal.

Por su parte, el Real Madrid ha comenzado con buen pie la era Xabi Alonso. Ha ganado los tres primeros partidos de Liga y el equipo está mostrando una solidez que brilló por su ausencia el curso pasado.

Mbappé atraviesa su mejor momento, Tchouaméni no para de crecer, Huijsen y Carreras han sido un acierto... Poco a poco están comenzando a encajar las piezas del puzzle de la pizarra del entrenador tolosarra.

Será un partido importante para la Real Sociedad que todavía no sabe lo que es ganar este curso. Suman dos puntos de nueve posibles y podrían acabar la jornada en descenso. Lo contrario ocurre en un Madrid que quiere seguir con el pleno.