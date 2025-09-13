Borja Iglesias, tajante sobre las protestas contra Israel: "Damos más importancia a parar La Vuelta que a un genocidio"

El futbolista Borja Iglesias defendió a quienes expresan su rechazo contra Israel en La Vuelta y subrayó que las protestas buscan señalar lo que consideran una incoherencia moral en la competición ante la presencia del equipo israelí.

“Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio, por ejemplo. Es algo que no termino de entender mucho”, afirmó el atacante del Celta y dijo entender el motivo de quienes protestan.

El delantero aseguró tener "muy presente" lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y afirmó que por ese sentimiento comprende el enfado de quienes se movilizan durante la carrera contra la presencia del equipo señalado en la competición.

Borja Iglesias (@BorjaIglesias9), sobre as protestas propalestinas na Vuelta: «Sorpréndeme que ás veces lle deamos máis importancia a parar un evento deportivo que a un xenocidio; non o termino de entender».



Di que calquera situación é boa para a defensa dos dereitos humanos. pic.twitter.com/jMprTEx94W — Grada de Río (@gradaderio) September 11, 2025

"Es algo que está muy presente en la vida de todos. Somos muy conscientes de la situación que estamos viviendo. A veces hay que pararse, reclamar algo que es obligatorio, que son los derechos humanos y el respeto. Cualquier situación es buena para intentar hacer de esto algo mejor", dijo.

Por otro lado, futbolista santiagués reconoció que su único deseo este verano era regresar a Balaídos y agradeció al Betis y al Celta el esfuerzo en las negociaciones, pese a que durante el mercado vivió momentos de dudas por factores externos y cambios.

"Muchas veces hay cosas que ni tan siquiera los protagonistas tenemos la posibilidad de manejar. Por eso, agradecer también el esfuerzo que han hecho el Celta y el Betis para que todo saliera como yo quería", manifestó el delantero.

La Vuelta, marcada por las protestas

La Vuelta 2025 se ha transformado en un escenario político que desvió la atención deportiva, obligando a modificar recorridos, recortar etapas y adoptar medidas extraordinarias ante la presión sobre el equipo Israel Premier-Tech en la ronda española.

El episodio detonante tuvo lugar en Bilbao durante la etapa 11, cuando manifestantes con banderas cortaron el paso a 3 kilómetros de la meta y la organización decidió suspender la jornada sin nombrar un ganador oficial.

Aquellos incidentes terminaron con tres detenciones y cuatro ertzainas heridos, hechos que alimentaron la polémica sobre la respuesta policial y la responsabilidad de los organizadores al garantizar la seguridad de ciclistas y, en las siguientes etapas, medidas.

El 7 de septiembre, en la etapa 15, el español Javier Romo del equipo Movistar sufrió una caída provocada por un manifestante con bandera; también cayó Edward Planckaert, y Romo tuvo que abandonar después por las lesiones sufridas.

La etapa reina con final en el mítico Angliru fue interrumpida a 12,1 kilómetros de la meta cuando un grupo cortó la carretera y se encadenó al guardarraíl; la Guardia Civil intervino y doce personas fueron detenidas por desórdenes públicos.

Las masivas protestas en Pontevedra obligaron a adelantar la meta en la etapa prevista hacia Castro de Herville, impidiendo alcanzar el puerto planificado. Cientos de manifestantes bloquearon la carretera con el lema "No es una guerra, es un genocidio".

La contrarreloj de Valladolid se recortó de 27,2 a 12,2 kilómetros como medida preventiva el 11 de septiembre, aunque se produjeron dos detenciones cuando manifestantes intentaron saltar las vallas al paso de corredores del equipo implicado y provocar alarma popular.

Las protestas, que han llevado a más de veinte detenidos y cambios de recorrido, obligaron al equipo a retirar 'Israel' de los maillots.

Para las dos etapas finales, desde este sábado se ha desplegado en Madrid un dispositivo de 2.400 agentes; además, figuras políticas como Yolanda Díaz, José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska expresaron posturas encontradas sobre compatibilizar seguridad y protestas y reclamaron diálogo y medidas de control.