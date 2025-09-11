La UEFA frena la celebración del Villarreal - Barça en Miami y hará una ronda de consultas antes de tomar una decisión

El Comité Ejecutivo de la UEFA aún no se ha pronunciado sobre la solicitud presentada por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que pide disputar en Miami el partido que enfrenta al Villarreal ante el Barça correspondiente a la jornada 17 de LaLiga.

La organización informó que abrirá un proceso de consultas con todos los implicados, incluidos los aficionados ya que pretenden que el partido "cuente con las opiniones de todas las partes interesadas antes de tomar una decisión final".

Durante la reunión celebrada este jueves en Tirana, la UEFA analizó tanto la petición de la RFEF como la de la Federación Italiana, que plantea jugar en febrero el duelo Milan - Como en Perth (Australia).

En un comunicado, el organismo recordó que autorizar que un partido de liga nacional se dispute fuera del país y, en particular, fuera del ámbito de la UEFA, implica resolver numerosos aspectos. Como autoridad del fútbol europeo, señaló, tiene la obligación de valorar cuidadosamente todos esos factores.

Por ello, no se adoptó ninguna resolución inmediata, aunque se adelantó que se llevará a cabo una ronda de consultas que incluirá a federaciones, clubes y también a los aficionados.

El rechazo al partido en Miami

La UEFA ha reiterado en varias ocasiones su posición contraria a que los partidos de liga se trasladen al extranjero. En el caso de España, el objetivo es impulsar la proyección internacional de la competición, mientras que en Italia la petición obedece a la indisponibilidad temporal del estadio del Milan debido a los Juegos de Invierno del próximo año.

El traslado de un partido de LaLiga a Miami, que hace cinco años fue objeto de litigio judicial entre LaLiga y la RFEF, cuenta con el rechazo de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y también del Real Madrid, que ha pedido a la UEFA y a la FIFA que no lo autorice.

Lamine Yamal, durante el Barça - Villarreal de la pasada temporada Europa Press

El club blanco considera que la iniciativa ha sido "impulsada sin información ni consulta previa a los clubes" que integran LaLiga y que "vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial que rige en las competiciones de liga a doble vuelta (un partido en casa y el otro en la del equipo contrario), alterando el equilibrio competitivo y otorgando una ventaja deportiva indebida a los clubes solicitantes".

La AFE, con el apoyo de los capitanes de Primera con los que se reunió el 21 de agosto, se opone a la medida, que considera una "falta de respeto a los futbolistas" por la "ausencia de diálogo e información".

Las asociaciones de aficionados europeos al fútbol (Football Supporters Europe), entre ellas la española FASFE, se oponen al cambio de escenario de partidos de liga a otros países y han denunciado que "no se puede exportar la pasión".

La FIFA hace un año decidió introducir cambios en el Reglamento de Partidos Internacionales en lo relativo a la autorización de partidos fuera del territorio de la federación correspondiente, teniendo en cuenta posibles consecuencias en el equilibrio de la competitividad, incluidos los intereses de los otros equipos de la competición.

También posibles trastornos para equipos del país donde se jugará el partido, la seguridad de aficionados y futbolistas y factores que afecten a la integridad del encuentro o a la seguridad y bienestar de aficionados, futbolistas y personal.