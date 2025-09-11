El CTA pasa revista por primera vez y admite dos errores: el gol de Ferran en Mallorca y el de Simeone contra el Alavés

Ferran Torres anota un gol en Mallorca con Raíllo en el suelo

Tal y como se esperaba, el Comité Técnico de Árbitros (CTA) publicó este jueves 11 de septiembre el primero de sus informes sobre las decisiones arbitrales tomadas en La Liga. Lo hizo a través de un vídeo, colgado en las redes sociales de la RFEF.

Se reconocen dos errores de los árbitros en las jugadas polémicas que dejaron las tres primeras jornadas: el gol de Ferran Torres (Barcelona) en Mallorca, donde el árbitro debió parar al estar Raíllo en el suelo, y el de Giuliano Simeone (Atlético) ante el Alavés, por fuera de juego.

Además, recalca como aciertos otras acciones comentadas, como el gol anulado a Arda Güler (Real Madrid) contra el Mallorca por mano previa y la mano pitada a Alejandro Balde (Barcelona) como penalti ante el Levante.

En formato de programa, la portavoz del CTA, Marta Frías, va dando las explicaciones sobre las jugadas polémicas. Tanto los aciertos como los errores cometidos.

Los errores

De este modo, el programa parte con el gol de Ferran Torres en Soin Moix que debió haber sido invalidado. El CTA reconoce que Munuera Montero se equivocó al no detener el juego cuando Raíllo, del Mallorca, cayó al sueño tras recibir un balonazo.

"La norma es clara: Ante un golpe en la cabeza, lo primero es el jugador", explica la portavoz. El CTA mandó a la 'nevera' a Munuera Montero tras este incidente.

El error en el gol de Ferran Torres contra el Mallorca

Sobre el otro error, el del gol de Giuliano en Vitoria, el CTA señala que el sistema semiautomático de detección del fuera de juego falló: "El SAOT interpretó de manera incorrecta el toque del portero del Alavés como si habilitara al delantero".

Igual que en el caso anterior, González Fuertes fue sancionado tras este partido.

El error en el gol de Giuliano Simeone contra el Alavés

Los aciertos

Otras dos jugadas en las que se centra el CTA en su programa son resaltadas como aciertos. Se trata, por un lado, del gol anulado por mano a Arda Güler en el partido contra el Mallorca (jornada 3), disputado en el Santiago Bernabéu.

"La jugada forma parte de la misma acción y cumple con el criterio de inmediatez", dice la portavoz confirmando el acierto del VAR.

Además, se resalta que el ente arbitral consultó la jugada con la FIFA que ratificó que el gol estuviera bien anulado.

El acierto del VAR en el gol anulado a Güler contra el Mallorca

Sobre las acciones polémicas de Primera División —también se analizan jugadas de Segunda—, el CTA habla también como acierto del penalti señalado por mano de Balde en el Levante - Barcelona.

"El defensor aumenta de forma voluntaria el espacio que ocupa su brazo". Así, el comité arbitral entiende que la mano del jugador azulgrana fue totalmente intencionada y, por tanto, sancionable.