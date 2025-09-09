Desde Kosovo 'se vengan' de España anunciando que juegan contra "Al-Ándalus" tras sentirse despreciados por la Selección

Los jugadores de la Selección celebran uno de los goles ante Kosovo. Captura de redes sociales

La previa del partido entre España y Kosovo para la clasificación al Europeo sub-21 de 2027 ha provocado la indignación por un hecho que nada tiene que ver con lo deportivo.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció el encuentro refiriéndose a su rival como el "territorio de Kosovo", una denominación que ha provocado la denuncia del organismo kosovar al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, y a Rafael Louzán.

España es uno de los cinco países de la Unión Europea que no reconoce la soberanía de Kosovo y no es la primera vez que utiliza esta terminología para referirse a este rival, suceso que también consta en el comunicado de la Federación de Fútbol de Kosovo (FFK).

🇽🇰 The Football Federation of Kosova, via a letter from President Agim Ademi to UEFA President Aleksander Čeferin and RFEF President Rafael Louzan, has submitted a protest against the unacceptable actions of the Spanish Football Federation.



⚠️ In official communications for the… https://t.co/hYEAcyH8Ri — Kosovan Football 🇽🇰 (@kosovanfooty_EN) September 9, 2025

"Lamentablemente, no es la primera vez que nos enfrentamos a este tipo de comportamiento por parte de la Federación Española de Fútbol, y lo consideramos totalmente inaceptable", se explicaba en el comunicado.

"Solicitamos a la UEFA una reacción clara e inmediata al respecto, así como una rectificación pública y un reconocimiento oficial por parte de la Federación Española de Fútbol, admitiendo que sus acciones fueron inapropiadas y contrarias a los principios fundamentales de la UEFA", reclama en esa misiva el presidente de la FFK, Agim Ademi.

Con cierta dosis de ironía, una cuenta vinculada a la selección de Kosovo reaccionó al gesto de la Federación Española sin mencionarla directamente y refiriéndose a España como "Al-Ándalus".

El mensaje publicado rezaba: "Queremos dar una cálida bienvenida al territorio de la antigua Al-Ándalus en la República de Kosovo. ¡Que disfruten su estancia!".

Un conflicto político

España no reconoce a Kosovo como país en el deporte desde la proclamación de independencia de Kosovo en 2008, manteniendo esta postura en todas las disciplinas y competiciones internacionales desde entonces.

Los problemas para los deportistas kosovares empezaron a ser notorios en eventos organizados en España, como los Juegos Mediterráneos de Tarragona 2018 y el Mundial de Kárate en Madrid. Ese mismo año se les negó el uso de símbolos nacionales.

En fútbol, tras la admisión de Kosovo en FIFA y UEFA en 2016, la Selección continuó refiriéndose a Kosovo como "territorio" o "federación", evitando su mención como país en retransmisiones y documentación oficial.

La lucha de Kosovo por ser reconocida se ha sucedido en el tiempo. En 2016 pasó a integrarse en la FIFA y UEFA con una federación propia. Antes, países como Francia o Estados Unidos dieron su reconocimiento hacia dicho territorio. Sin embargo, los lazos con España han sido muy diferentes.

En 2018, el por entonces ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dejó claro que no cambiaría su posicionamiento por razones deportivas. "No vamos a aceptar que un director general del Comité Olímpico Internacional nos diga que tenemos que reconocer a Kosovo, ¿pero usted quién se cree que es?", subrayó tras una polémica con el COI. Fue uno de los momentos más tensos.

Alejandro Blanco, como máximo mandatario del COE, trabajó para que los representantes de Kosovo en el Mundial de judo pudieran competir con sus símbolos nacionales en Madrid. España se negó, COI y COE apretaron y el Gobierno no se movió del sitio.

Sin embargo, tras la amenaza de no dejar competir a España en torneos internacionales, el Ejecutivo de Sánchez permitió los símbolos de Kosovo.