Rodri deja a Lamine Yamal fuera de los favoritos a ganar el Balón de Oro: "Por méritos, se lo merecen Dembelé o Vitinha"

A falta de poco más de dos semanas para que se celebre la gala del Balón de Oro, la lista de los grandes favoritos a ganar el galardón no para de ampliarse y el debate ya no está solo en Lamine Yamal y Ousmane Dembelé.

En la rueda de prensa previa al partido ante Turquía, Rodri decidió mojarse y confesó que: "por méritos deportivos, lo merecen Ousmane o Vitinha, aunque me encantaría que fuera para Lamine o Pedri".

El capitán de la selección española también valoró su estado físico tras superar la lesión de cruzado que sufrió la temporada pasada y la posibilidad de tener minutos el domingo ante Turquía en el segundo partido clasificatorio para el Mundial 2026.

Sensaciones tras la lesión

"Estoy muy contento de volver a la selección. Ha sido un año muy largo para mí. Ahora a nivel físico estoy muy bien. De ritmo es consecuencia de partidos que puedas jugar. De momento he jugado dos con mi club y 30 minutos con la selección. Voy todo lo rápido que puedo".

Recuperar el nivel

"Cuando tienes una lesión de esta dimensión lo que quiere el jugador es pasar página y dedicarme a lo que me gusta y apasiona. Me queda un reto por delante para coger el nivel. No sería bueno frustrarse. Tengo muchas ganas de alcanzar el nivel y volver a competir. Ha pasado un año que es cuando el cuerpo ya no te da señales de dolor o molestias".

Zubimendi, su sustituto

"Eso me suena de algo. Hace no mucho tiempo cuando estábamos Busquets y yo. Es una alegría que haya jugadores de tantísimo nivel en todas las demarcaciones. No se pudo conseguir la Nations League, pero la evolución del equipo está siendo impresionante. Zubimendi puede ser uno de los mejores. Para él es un reto ir al Arsenal. Cuando me lesioné le dije que era su momento que se quedase con las llaves del equipo. Contento de ver al equipo al mismo nivel".

Balón de Oro y lesión

"Para mí ha sido un año complicado. La lesión marca mucho más. El Balón de Oro fue un balón de oxígeno en ese momento que lo estaba pasando tan mal. Quiero volver al nivel que tenía. Quiero volver a disfrutar del fútbol. Quiero volver. Es mi única consigna".

La importancia de Lamine Yamal

"Se lo dije. No quería que me captaran las cámaras, pero es lo que le deseo, que ponga al servicio del equipo y del fútbol su talento. Hemos visto jugadores con un grandísimo talento que se pierden. Lamine tiene las cosas muy claras y hay gente que le aconseja bien. Le veo contento, con una sonrisa y que desarrolle su fútbol porque será sinónimo de éxito para el país".

Próximo Balón de Oro

"El PSG ha sido el equipo de la temporada. Sería difícil pensar en no dárselo a un jugador de ese equipo. También me alegro mucho por Luis, Fabián y muchos otros compañeros. Por simpatía me encantaría que fuera Lamine o Pedri, pero por méritos deportivos o la temporada en sí quizá Ousmane o Vitinha, por ejemplo".

Turquía, próximo rival

"Es un gran equipo, muy difícil de batir. Muy fuertes, sólidos, que pueden hacer daño a balón parado. Güler o Calhanoglu pueden marcar las diferencias. Es un rival muy peligroso y tendremos que dar nuestra mejor versión".

Opciones de ser primeros

"Está todo abierto y llevamos mucho. Mañana es una final y quien gane tendrá más opciones de quedar primeros de grupo. El equipo más regular pasará"