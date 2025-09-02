De Reguilón a Ziyech o Eriksen: los futbolistas que han quedado libres una vez cerrado el mercado de fichajes

Con la entrada de septiembre, las grandes ligas del fútbol europeo han echado el cierre al mercado de fichajes estival. Una ventana que ha dejado traspasos de récord como el de Isak y Wirtz o incorporaciones a última hora como la de Antony.

La Premier League ha desembolsado más de 3.500 millones, La Liga casi 700... Miles de millones de euros se han movido en un mercado que ha estado muy agitado desde la ventana extra del Mundial de Clubes hasta el último minuto.

Algunos clubes no han logrado hacerse con todos sus objetivos y lo mismo ocurre con varios futbolistas que se han quedado en tierra de nadie y no han logrado firmar ningún contrato. Algunos de ellos, son nombres conocidos en el fútbol europeo.

En todos los puestos

Keylor Navas es el portero estrella disponible tras finalizar su etapa en Newell's Old Boys. El guardameta costarricense busca un club competitivo donde pueda aportar su experiencia europea. Guillermo Ochoa, una leyenda mexicana, también está libre pensando en el Mundial 2026.

Vicente Guaita, con trayectoria en La Liga y Premier League, aparece entre las mejores alternativas para reforzar la portería. Estos porteros destacan por su experiencia internacional y perfil ganador, listos para un nuevo reto profesional en cualquier liga.

Takehiro Tomiyasu encabeza los defensores libres, tras salir del Arsenal debido a lesiones. Su polivalencia y juventud lo convierten en un objetivo de mercado atractivo. Sergio Reguilón, ex Real Madrid y Tottenham, suma experiencia en grandes competiciones y puede aportar solidez.

Sergio Reguilón besa el trofeo de la Europa League. EUROPA PRESS

Kurt Zouma y Samuel Umtiti son opciones con pasado en clubes top de Europa. Zouma terminó su vínculo en West Ham y Umtiti con Lille. Ambos buscan continuidad para recuperar protagonismo, mientras los clubes evalúan fichajes defensivos gratuitos.

Christian Eriksen destaca el grupo de centrocampistas libres tras su etapa por el Manchester United. Su visión y calidad técnica siguen siendo muy valoradas. Hakim Ziyech se suma a la lista tras terminar contrato, aportando creatividad y recursos ofensivos por las bandas.

Eriksen celebra un gol con el United. EUROPA PRESS

Ambos jugadores tienen reputación internacional y son capaces de marcar diferencias en plantillas que necesiten reforzar su zona media. Su ficha libre permite a los clubes negociar directamente sin pagar traspaso, un incentivo poderoso en este mercado.

Wissam Ben Yedder encabeza el ataque entre los delanteros libres después de un breve periplo en Irán. Paco Alcácer y Kelechi Iheanacho completan la terna con experiencia en Europa y números probados en competiciones exigentes.