Un niño de 13 años es agredido brutalmente por el padre de un rival en un partido de fútbol

Un lamentable episodio de violencia deportiva sacudió el fútbol juvenil italiano el pasado domingo en Turín después de que un padre de 40 años propinara una brutal paliza a un portero de 13 años del equipo rival tras un partido infantil.

Los hechos ocurrieron al finalizar el encuentro entre el Csf Carmagnola y el Volpiano Pianese en las instalaciones deportivas del Paradiso Collegno. El Carmagnola ganó 1-0, desatándose posteriormente una pequeña trifulca entre varios jugadores.

Un jugador del equipo ganador celebró el resultado, provocando la ira del portero rival y desencadenando una pelea entre ambos menores. En ese momento crítico, el padre del jugador del Carmagnola decidió intervenir de manera violenta.

Indignazione e choc in Piemonte dopo l'aggressione da parte di un papà, poi denunciato per lesioni, durante una partita di calcio fra ragazzini a Collegno @SimoneZazzera #GR1 pic.twitter.com/FqOZ6oEp5d — Rai Radio1 (@Radio1Rai) September 2, 2025

El agresor saltó las vallas y entró al terreno de juego dirigiéndose directamente hacia el guardameta del Volpiano. Le propinó un puñetazo en el rostro y continuó golpeándolo mientras el menor se encontraba tirado en el suelo.

Los entrenadores de ambos equipos y otros adultos presentes tuvieron que intervenir para detener al agresor. El portero de 13 años fue trasladado inmediatamente en ambulancia al hospital Martini de Turín para recibir atención médica especializada.

Los exámenes médicos confirmaron una fractura en el maléolo del tobillo y una fuerte contusión en el pómulo. Las autoridades locales identificaron al padre agresor en el lugar de los hechos tras el incidente violento.

Andrea Mirasola, entrenador del Volpiano Pianese, denunció formalmente el incidente y solicitó la intervención tanto del sistema de justicia deportiva como del penal. Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes del caso.

Alessio Russo, presidente del Csf Carmagnola, expresó una condena enérgica del comportamiento del padre agresor. "Apartaremos a padre e hijo y nos constituiremos como parte civil en el juicio que seguramente se iniciará", declaró.

"Pedimos disculpas por lo sucedido aunque un incidente así no era previsible: no conocíamos a ese señor, su hijo acababa de llegar de Chisola y estaba en su segundo partido con nosotros", añadió el dirigente.

El Csf Carmagnola emitió un comunicado oficial condenando los hechos: "El club condena los hechos y presenta más sinceras disculpas a la joven víctima de la agresión y a su familia". También anunció medidas disciplinarias.

Reincidente

Este episodio se suma a una preocupante escalada de violencia en el fútbol italiano. Hace apenas unos meses, un árbitro menor de edad fue agredido en Sicilia, generando una jornada de protesta nacional.

Diego Alfonzetti, de 19 años, fue atacado mientras dirigía un partido juvenil. Este caso llevó a las autoridades a reforzar las medidas de protección legal para los árbitros en todas las categorías del fútbol italiano.

El gobierno italiano ha implementado diversas medidas para combatir la violencia en los eventos deportivos. Los árbitros ahora reciben la misma protección legal que los funcionarios públicos, con sanciones más severas contra los agresores.

También se ha reforzado el sistema DASPO, que prohíbe el acceso a recintos deportivos a los aficionados violentos por períodos de tres a ocho años. Esta medida busca disuadir comportamientos violentos en el fútbol.

La Federación Italiana de Fútbol y las autoridades gubernamentales continúan trabajando en estrategias para erradicar la violencia en todas las categorías del fútbol. Sin embargo, casos como el de Turín demuestran la persistencia del problema.