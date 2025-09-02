LaLiga, aislada en el mercado de fichajes, ya es la quinta 'grande': la grave crisis que no deja gastar y obliga a malvender

Dean Huijsen fue el fichaje más caro de LaLiga con un precio de 62,5M€ Real Madrid

El mercado de fichajes terminó a las 23.59 horas de este lunes 1 de septiembre. LaLiga fue la última de las cinco grandes competiciones en echar el cierre un verano más a la ventana de traspasos, y lo hizo con una desazón que ya es casi tradición. [Así vivimos el último día de mercado]

LaLiga despidió el mercado nuevamente muy alejada de la Premier League. A estas alturas a nadie ya sorprende una diferencia que, en lo gastado, es de cinco veces menos en comparación con los ingleses. El problema es cuando la caída va hasta más abajo.

Por detrás también de la Serie A y de la Bundesliga, a LaLiga no le ha quedado más que disputarse con la Ligue-1 no ser la quinta de las 'grandes'. Un puesto que no corresponde en lo deportivo —España es el tercer país según el coeficiente por clubes de UEFA—, pero que retrata la realidad económica del campeonato.

Los movimientos de Antony (al Betis, por 22M€) o Mikautadze (al Villarreal, por 31M€) saben a poco en un último día de mercado sin el brillo de antaño. También el resumen general del verano, con el Real Madrid como agitador gastándose 167,5M€ entre Huijsen, Carreras, Mastantuono y Alexander-Arnold.

Lo fue igual el Atlético con un desembolso aún mayor (176M€), aunque repartidos en diez fichajes. A destacar Álex Baena (42M€) y un Nico González, cedido de la Juventus por un millón con opción de compra por 32M€, que fue la incorporación rojiblanca del último día de mercado.

El Barça no tuvo más remedio que tener otro verano austero en el que no fichó ni a Nico Williams ni a Luis Díaz. Firmó por 25M€ a Joan García y trajo cedido a Rashford, con el asterisco del sueco Bardghji (2,5M€), que tendrá ficha del filial.

Entre el resto de equipos, solo los citados Antony y Mikautadze, junto a Renato Veiga, también del Villarreal, superaron los 20 'kilos'. Así, lo gastado en fichajes por LaLiga son 683M€, que la dejan a la cola de las 'grandes' competiciones y se reparten así.

A años luz de la Premier League, que en total cerró el verano con un gasto de 3.500 millones —aprox.—, LaLiga se queda encerrada en parámetros a la liga francesa. La Bundesliga, aunque por debajo en el gasto dentro de sus fronteras, saca una gran ventaja en su inversión en el extranjero. Mientras, la Serie A se asienta en el segundo puesto del mercado.

Entre los 25 fichajes más caros del verano, liderados por el de Alexander Isak al Liverpool cerrado este lunes (144M€), hasta 18 son de clubes ingleses. El resto se reparten entre el Real Madrid (Huijsen y Carreras), Arabia Saudí (Retegui y Darwin), el PSG (Zabarnyi), el Bayern (Luis Díaz) y el Galatasaray (Osimhen).

De hecho, LaLiga 'perdería' casi 170M€ de inversión afuera si se restara lo gastado por el Madrid. Un dato alarmante que pone sobre la mesa los problemas cada vez mayores de los clubes españoles para fichar talento de fuera.

El reparto de ese dinero que sale desde España también deja algunas conclusiones.

El dinero que sale de LaLiga va parar, sobre todo, a la Premier League y a otras competiciones que no son ni las otras tres 'grandes' ni tampoco Portugal o Países Bajos. Los más caros fueron Huijsen, Carreras y Mastantuono, todos ellos del Madrid.

Mikautadze, Veiga y Hancko (del Atleti, procedente del Feyenoord neerlandés) serían los siguientes en la lista, sin contar traspasos realizados entre clubes españoles, si bien solo el de Baena se colaría justo por debajo del podio. El bruto se reduce a Real Madrid, Atleti y Villarreal, un asunto de gravedad.

A LaLiga le cuesta fichar del extranjero, a la vista, pero el problema es aún mayor si, además, cuesta vender. Y esa es la otra realidad a la que se han enfrentado un buen puñado de clubes de Primera, obligados a malvender para tratar de cumplir con sus cuentas.

Ejemplos hay varios: desde el Sevilla sacando no más de 45M€ por dos de sus mejores jugadores (Badé, al Leverkusen por 25M€; y Lukebakio, al Benfica por 20M€) hasta el Getafe despidiéndose de Uche, rumbo al Crystal Palace por cesión con compra obligatoria, o Alderete, al Sunderland por 11M€.

La venta más cara de LaLiga este verano fue la de Zubimendi, al Arsenal por 70M€. Un oasis en una ventana con salidas que han estado por debajo de su valor de mercado, sin ser tan drásticas como las antes citadas.

Yeremy Pino (30M€, Crystal Palace), Thierno Barry (30M€, Everton), Miguel Gutiérrez (18M€, Nápoles), Christian Mosquera (15M€, Arsenal) o Yarek Gasiorowski (9,8€, PSV) son jugadores que dejan con su adiós la sensación que, de haber salido de otra competición, habrían sido más caros.

Todo esto resulta en que LaLiga es, de lejos, la competición de las cinco 'grandes' que menos ingresos ha tenido con ventas al extranjero. La Serie A y la Ligue-1 se colocan 200-300M€ por encima, la Premier casi lo duplica y lo más doloroso es ver a la Bundesliga en lo más alto por encima de los 900 'kilos'.

Así, volviendo hacia dónde ha destinado más el dinero LaLiga fuera de sus murallas este verano, la Bundesliga apenas tenía 10M€ al tiempo que ha sido la mayor exportadora de talento de todo el mercado. Un pastel enorme del que apenas ha podido comer el fútbol español.

Se cierra un mercado de fichajes que confirma el desértico páramo en el que se encuentra LaLiga respecto a sus principales competidoras. Solo gastó más que la Ligue-1, en situación de quiebra se podría decir, aunque está logró sacar un balance positivo +300M€.

LaLiga, en cambio, gastó más que lo que ganó a pesar de su reducido impacto. Adiós a un verano que da que pensar.