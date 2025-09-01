El palo de una leyenda del Barça a Lamine Yamal: "Es fácil de parar, hay que impedir que..."

Lamine Yamal es la estrella indiscutible del Barça. El extremo español ha dado un paso hacia adelante en este inicio de temporada tanto en liderazgo como en su fútbol, convirtiéndose en un verdadero quebradero de cabeza para sus rivales.

Sin embargo, en las últimas horas una leyenda del Barça habló sobre el '10' azulgrana y dejó unas declaraciones muy sorprendentes. Fue Hristo Stoichkov en la cadena BNT en relación a la previa del partido de la selección española contra Bulgaria.

"¿Lamine? Es fácil de parar. Hay que impedirle que se meta por dentro, dejarle en la banda, porque allí es un jugador diferente", apuntó Stoichkov.

"Si en el minuto 10-15 empiezan a aparecer espacios y huecos por la izquierda y la derecha, lo tendremos muy difícil", añadió el exfutbolista búlgaro.

"Podemos perder, sí, por 2, 3 o 4 goles, pero en el fútbol no hay que priorizar el resultado. No digamos: ‘Viene España, nos va a ganar por muchos goles’. El partido aún no ha empezado. Cuando hay disciplina, responsabilidad y todos se ayudan, es mucho más fácil", añadió en relación al partido.

Camino hacia el Mundial

España inicia este jueves su fase de clasificación hacia el Mundial 2026. Un torneo en el que, salvo sorpresa, debería estar clasificado. La Selección está encuadrada en el Grupo E y se verá las caras con Turquía, Georgia y Bulgaria.

Hay cuatro equipos en el grupo y el primero obtendrá su billete directo al Mundial. El segundo tendrá que jugar la repesca y los dos últimos quedarán apeados del torneo. Eso sí, se hará una excepción si España no ocupa los dos primeros puestos.

Y es que, por el hecho de haber sido ganadora de uno de los cuatro grupos de la Liga A de la Nations League, el combinado dirigido por Luis de la Fuente jugaría la repesca aunque finalice tercera o cuarta.

El primer paso llega este jueves en Sofía ante Bulgaria. Un duelo en el que los de Luis de la Fuente son claros favoritos y en el que será el regreso de Rodri y Carvajal después de superar sus largas lesiones.