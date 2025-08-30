El calendario completo de la Champions League 2025/26: fechas y horarios de todos los partidos de la fase liga

UEFA, tal y como anunció en el sorteo del jueves, ha publicado este sábado el calendario completo de la fase de liga de la Champions League 2025/26. Quedan así organizadas las ocho fechas, incluyendo la última jornada que se jugará unificada.

Los cinco equipos españoles ya saben contra quién debutarán en la primera jornada. El Athletic y el Real Madrid se estrenarán en casa el 16 de septiembre ante Arsenal y Marsella, respectivamente, mientras que el Villarreal visitará ese mismo día al Tottenham.

El Atlético de Madrid se estrenará un día más tarde, el miércoles 17, con su visita al Liverpool en Anfield. El FC Barcelona quedará para el final, siendo asignado para el jueves 18, un día de la semana excepcional para esta primera jornada. Los de Flick visitarán al Newcastle.

El calendario completo de la fase de liga de la Champions League 2025/26

