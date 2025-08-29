El rocoso camino del Betis y un calendario asequible para el Celta en la Europa League: el sorteo sonríe al Rayo Vallecano

Los trofeos de la Europa League y la Conference presentes en Grimaldi Forum de Mónaco. Reuters

El sorteo de la fase liga de la Europa League realizado en el Grimaldi Forum de Mónaco ha repartido suerte dispar entre los dos clubes españoles que van a estar inmersos en la competición: Betis y Celta de Vigo.

Después de haber llegado a la final de la Conference League la pasada temporada, los de Manuel Pellegrini quieren dar un paso adelante asentándose en Europa. Es por ello que la directiva liderada por Ángel Haro ha diseñado una plantilla competitiva capaz de soñar en grande.

No obstante, el Betis no va a tener un calendario sencillo puesto que se enfrentarán al Feyenoord (casa), Dinamo de Zagreb (fuera), Lyon (casa), PAOK (fuera), Nottingham Forest (casa), Ludogorets (fuera), Utrecht (casa) y Genk (fuera).

Al Celta, por su parte, el sorteo ha sido algo más benévolo. Los de Claudio Giráldez vuelven a Europa nueve años después y en el objetivo de clasificarse a los octavos de final o, en su defecto, a los dieciseisavos tendrán que superar a: Dinamo Zagreb (fuera), Lille (casa), Estrella Roja (fuera), PAOK (casa), Ludogorets (fuera), Niza (casa), Stuttgart (fuera) y Bolonia (casa).

Mientras que el Rayo Vallecano, que vuelve a Europa 25 años después, se enfrentará a Lech Poznan (casa), Slovan Bratislava (fuera), Drita (casa), Jagiellonia (fuera), Shkendija (casa), Hacken (fuera).

La fase previa del Rayo invita a la esperanza. Los franjirrojos ganaron al Neman Grodno en los dos encuentros de la eliminatoria con Álvaro García como gran protagonista.

El extremo utrerano, que salió desde el banquillo en ambas ocasiones, fue el autor del 0-1 en Szeged e hizo un doblete en Vallecas, donde también marcaron De Frutos y Camello. El campo fue una fiesta, que terminó con confeti y una 'Vida Pirata' para la historia.

La amenaza ultra

El Betis tendrá que lidiar con aficiones calientes y peligrosas en la fase liga de la Europa League. A Sevilla viajarán el Feyenoord, el Lyon, el Nottingham Forest y el Utrecht; en cambio, los verdiblancos deberán rendir visita a Dinamo Zagreb, PAOK, Ludogorets y Genk.

Más que la dificultad del sorteo en sí, preocupa la amenaza de varias aficiones consideradas de riesgo. Especialmente la del Feyenoord, que ya ha causado problemas allá por donde ha ido en temporadas pasadas.

La final de la Europa League está prevista esta temporada para el 20 de mayo en el Besiktas Stadium de Estambul. Como todos los años, el premio por ser campeón de la Europa League es doble porque implica la clasificación para la próxima Champions. Eso buscan desde ya Betis y Celta.