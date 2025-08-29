LaLiga amplía su denuncia por gritos contra Pedro Sánchez en el Oviedo - Madrid y añade los gritos racistas a Vinicius

LaLiga abrió el pasado martes una investigación por los posibles insultos racistas que Vinicius recibió en el Carlos Tartiere en el último partido disputado por el Real Madrid ante el Oviedo.

De acuerdo con fuentes cercanas a la patronal, ya se solicitaron las grabaciones donde presuntamente se escuchan los gritos y se analizarán como parte de los protocolos habituales en este tipo de casos. Si se confirma la evidencia, se presentará una denuncia formal.

Por su parte, el Real Madrid informó que fueron "cuatro o cinco" personas las que habrían proferido insultos contra su jugador, quien ya ha sido víctima de actos similares en otras campos de fútbol.

El jugador brasileño los sufrió en el minuto 63 una vez entró al campo. "Uh, uh, uh", gritaron varios aficionados locales. Esos mismos gritos racistas se escucharon también en el minuto 39 del primer tiempo, con Vinicius aún en el banquillo.

El presidente del Real Oviedo, Martín Peláez, también reaccionó a los hechos y aseguró que la institución está comprometida con erradicar cualquier comportamiento discriminatorio en las gradas.

"Ante el ruido que se está generando, queremos dejar claro que esta institución está en contra de cualquier acto de racismo y ya estamos investigando lo sucedido con la seguridad del club y la Policía. Si encontramos alguna evidencia de que sucedió, lo vamos a castigar porque no lo podemos tolerar", afirmó el dirigente tras la difusión de un video en el programa El Día Después de Movistar+.

Las denuncias de LaLiga

En el minuto 39 de partido, un grupo de aficionados del Oviedo, ubicados en la grada de animación del fondo norte, entonaron de forma coral y coordinada durante, aproximadamente, 18 segundos el cántico "Puta Real Madrid, puta Real Madrid".

En el minuto 74 este mismo grupo de aficionados entonaron durante aproximadamente 10 segundos el cántico "Que se vayan, diles que se vayan, diles que se vayan, de una puta vez".

Cinco minutos después la tomaron con Vinicius, a quien le gritaron "Tonto, tonto", justo cuando acababa de ser amonestado por fingir un posible penalti.

''¡Uh! ¡Uh! ¡Uh!''.

Los cánticos en Oviedo. #ElDíaDespués pic.twitter.com/gc4pzKWwrM — El Día Después en Movistar Plus+ (@ElDiaDespues) August 25, 2025

El brasileño tuvo que soportar una sonora pitada cuando entró, insultos y, también, como una pequeña parte de los aficionados le hacían sonidos de mono. Incluso se le lanzó una botella de plástico tras el segundo gol de Mbappé, al que le dio la asistencia.

Ahora, la Liga ha puesto en conocimiento de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte los cánticos ofensivos que sufrió Vinicius en Oviedo, también los racistas que se produjeron contra él y Mbappé.

El brasileño y el Real Madrid no fueron los únicos que fueron objeto de insultos por parte de un grupo de aficionados del Real Oviedo, puesto que antes del comienzo del partido también se gritó "Pedro Sánchez, hijo de puta".