La IA desvela quién tiene el camino más fácil en la fase liga de la Champions y genera sorpresas con sus predicciones

Collage con imágenes de jugadores de los cinco equipos españoles que disputarán la Champions.

El sorteo de la fase liga de la Champions ha repartido suerte dispar entre los clubes españoles. A priori, el Barça es el que tendrá un calendario más asequible, mientras que la dificultad aumenta para Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal.

Los azulgranas reciben al PSG en el Camp Nou y se enfrentarán a Chelsea y Newcastle en Inglaterra, como los partidos más complicados; mientras que el conjunto blanco recibirá al Manchester City y a la Juventus. Se enfrentará al Liverpool en Anfield y viajará a Kazajistán para jugar contra el Almaty.

El Atlético se enfrentará ante el Inter y jugará ante Liverpool y Arsenal a domicilio, los partidos más complicados de su calendario. El Athletic Club se enfrentará al PSG, Dortmund, Arsenal, Atalanta, Sporting CP y Newcastle; mientras que al Villarreal tiene al City, Borussia Dortmund, Juventus, Bayer Leverkusen, Ajax y Tottenham como los más difíciles.

Una vez repasados los rivales más difíciles que tendrán los clubes españoles, cada uno puede hacer su propia estimación sobre quién lo tiene más fácil y qué equipo tendrá mayores dificultades para pasar ya sea directamente a los octavos de final o a dieciseisavos.

El superordenador de Opta ha hecho sus cálculos y The Analyst ha publicado los resultados. Y sus conclusiones quizás no concuerdan con los análisis realizados por los expertos y aficionados al fútbol.

𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐋𝐞𝐚𝐠𝐮𝐞 𝐅𝐢𝐱𝐭𝐮𝐫𝐞 𝐃𝐢𝐟𝐟𝐢𝐜𝐮𝐥𝐭𝐲 💻



📈 Arsenal, Spurs, Liverpool 𝑎𝑛𝑑 Chelsea among the easiest

😭 PSG, Bayern have difficult opponents

⚫️ Newcastle get a tough draw



Who has the easiest and toughest #UCL fixtures? We have the answer 👇 — Opta Analyst (@OptaAnalyst) August 28, 2025

Todos estos cálculos se realizan en base al Power Ranking de Opta, que asigna un valor a cada equipo en función de sus resultados recientes, siendo 100 el valor del equipo más fuerte del mundo en estos momentos, el Liverpool. Y teniendo en cuenta esas valoraciones, hace la media de dificultad de cada uno de los 36 conjuntos.

De los 36 clubes que participaron en el sorteo de la fase liga, el Bayern de Múnich es el que se ha llevado la peor parte según el superordenador, con una media de puntos de 92.9 entre sus rivales. Y los mejor parados son Pafos y Copenhague, con 88.7 puntos de media entre sus rivales.

El PSG también se puede sentir agraviado y es el segundo con el calendario más complicado de la Champions, con una media de puntuación de sus rivales de 92.7.

La predicción para los españoles

Por orden de mayor a menor dificultad, están: Atlético de Madrid (92.1), Athletic Club (91.6), Barcelona (90.9), Real Madrid (90) y Villarreal (89.6).

Los rojiblancos son quienes lo tienen más difícil al tener en el calendario a rivales a Inter de Milán, Liverpool, Eintracht Frankfurt, Arsenal, Bodo, PSV, Union SG y Galatasaray. Tres rivales de dificultad alta y ninguno 'muy flojo'.

En el caso del conjunto de Villarreal, que juega ante Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhague y Pafos. Los dos últimos conjuntos bajan la media de dificultad, aunque el resto del calendario parece complicadísimo.

Opta hace una excepción y ofrece una variable. "Vale la pena analizar en profundidad la importancia de la baja clasificación de Kairat. Eliminarlos del calendario cambia por completo el panorama".

Por lo que el club de Kazajistán tiene un ranking tan bajo que 'afecta' a la media de los equipos que se miden a él en la fase liga y Opta elabora una segunda clasificación sin el club de Almaty.

En ese caso, el Barcelona tendría un sorteo más fácil que el Real Madrid, puesto que se eliminaría el cruce de los blancos ante los kazajos.