Los milagros geográficos de la Champions League: del equipo del círculo polar ártico a otro a 7.000 kilómetros de España

La Champions League 2025/26 da su pistoletazo de salida este jueves. Tras la disputa de la fase previa, Mónaco acoge el sorteo de la fase liga con los 36 participantes, entre ellos cinco equipos españoles (18.00 horas).

Esta será la 71ª edición de la competición, que concluirá con la final en el Puskas Arena de Budapest el sábado 30 de mayo, en la segunda temporada con el formato renovado por la UEFA para tratar de mejorar su atractiva.

En el primer año del nuevo sistema llegaron hasta la final el cuarto de la fase regular, el Inter de Milán, y el Paris Saint-Germain (PSG), que tras jugar la repesca accedió y terminó proclamándose campeón goleando por 5-0.

Las ligas inglesa y española lideran el ránking de coeficientes de la UEFA y serán las más representadas: Inglaterra aporta seis clubes directamente clasificados y España cinco, con la mayoría de sus grandes clubes en liza.

La nómina inglesa incluye a Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle y Tottenham, este último como campeón de la Europa League, una vía alterna hacia la máxima competición, con expectación.

España estará representada por Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal, una mezcla de historia y actualidad que devuelve al fútbol español su habitual protagonismo continental.

Italia y Alemania cuentan con cuatro plazas cada una: por el primer país jugarán Nápoles, Inter, Atalanta y Juventus; por el segundo lo harán Bayern Múnich, Bayer Leverkusen, Eintracht Fráncfort y Borussia Dortmund. Francia, de su lado, tendrá tres representantes: el PSG, el Marsella y el Mónaco.

23 de los 36 equipos participantes saldrán de las cinco grandes ligas de Europa, pero entre el resto se encuentran algunas pequeñas gemas en forma de historias curiosas y milagros geográficos.

Horas antes del sorteo se confirmaron los siete ganadores del play-off, entre ellos el Kairat Almaty kazajo que dio la campanada al eliminar por penaltis al Celtic de Glasgow, junto al Bodo Glimt noruego y el Pafos chipriota que debutarán tras dejar fuera al Sturm Graz y el Estrella Roja, respectivamente.

Estos estrenos del Bodo Glimt, el Kairat Almaty y el Pafos dibujan un 'mapa' distinto de la 'Orejona', ampliando su alcance hacia el Norte, el Este y casi el Sur del continente europeo.

La ciudad de Bodo, con poco más de cincuenta mil habitantes, se sitúa en pleno círculo polar ártico, en coordenadas 67°16'59″N, y es la sede más septentrional en la historia de la competición, un hito evocador.

Jugadores del Bodo/Glimt celebran un gol en la previa de la Champions League 2025/26 EFE

Este registro releva a Trondheim, la morada del mítico Rosenborg, club que acumuló participaciones y recuerdos históricos en la Copa de Europa hasta convertirse en emblema noruego.

En otro extremo, hacia el este, la ciudad de Almaty, con más de dos millones de habitantes, empuja el límite oriental de la Champions hasta apenas trescientos kilómetros de la frontera china.

El estadio del Kairat Almaty se ubica a poca distancia de China y, sin embargo, está separado por más de 5.000 kilómetros de las capitales europeas tradicionales —7.500 de Madrid—; sus coordenadas, 76°54′54″E, le sitúan como nuevo 'finisterre' oriental.

Estas gestas, entre Bodo Glimt y Kairat Almaty, separadas por más de seis mil kilómetros de carretera, muestran que la competición ya explora casi todos los confines posibles dentro del mapa continental.

Aficionados del Almaty celebran la clasificación para la Champions League 2025/26 Reuters

El Pafos aporta la latitud más sureña hasta la fecha, con 32°05′N, encontrando apenas por debajo —si miramos al mapa— de la histórica presencia en la Champions de la ciudad israelí de Tel Aviv y sus clubes Macabbi y Hapoel.

En cuanto al Pafos, se trata de un club de apenas once años de vida y juega sus partidos en un estadio con capacidad de 9.400 espectadores. Como curiosidades: su entrenador Juan Carlos Carcedo nació en Logroño, tiene a un mártir —el poeta Evagoras Pallikarides— en su escudo y fichó en verano al brasileño David Luiz

Los millones en juego

El sorteo combinará la extracción manual de bolas y el software desarrollado por AE Live, revisado por el auditor externo Ernst & Young, para determinar aleatoriamente los emparejamientos dentro de un sistema reglado.

Los 36 clubes se distribuirán en cuatro bombos; en el primero figuran PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern Múnich, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund y Barcelona.

Bombo 1 Bombo 2 Bombo 3 Bombo 4 Real Madrid Arsenal Tottenham Copenhague Man. City Leverkusen PSV Mónaco Bayern Atlético Ajax Galatasaray Liverpool Benfica Nápoles Union SG PSG Atalanta Sporting CP Qarabag Inter Villarreal Olympiacos Athletic Chelsea Juventus Slavia Newcastle Dortmund Eintracht Bodo/Glimt Pafos Barça Brujas Marsella Almaty

La fase liga constará de ocho jornadas entre el 16 de septiembre y el 28 de enero, con todos los partidos fijados a la misma hora en la última jornada y un calendario que la UEFA publicará antes del 30 de agosto.

Los ocho primeros de la clasificación pasarán directamente a octavos, y los equipos clasificados del noveno al vigésimo cuarto disputarán un cruce que definirá los restantes invitados a los octavos.

Cada club recibirá 18,62 millones de euros por participar; además habrá 2,1 millones por victoria y 700.000 por empate, con premios adicionales crecientes hasta 6,5 millones para el campeón y una bolsa mayor en conjunto.

La UEFA ha asignado también bonificaciones por posición en la fase liga, con un valor inicial de 275.000 euros. El equipo que acabe con la clasificación más baja recibirá esta cantidad y el que logre la más alta 9,9 millones.