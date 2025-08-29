El Madrid irá a Kazajistán y cae en la trampa del Kairat Almaty: miles de kilómetros de viaje con la amenaza del frío y el horario

Los jugadores del Kairat Almaty celebran su pase a la fase de liguilla de la Champions. Reuters Reuters

Uno de los alicientes del sorteo de la fase de liguilla de la Champions 2025/26 era saber qué equipo iba a ser agraciado con un viaje a la ciudad de Almaty (Kazajistán), y el gordo le cayó al Real Madrid.

El conjunto blanco tendrá que viajar 8.000 kilómetros para medirse al rival más oriental en la historia de la competición (el Kairat Almaty), ubicado en la antigua capital kazaja y a tan solo 300 kilómetros de China.

Ante un calendario ya de por sí cargado, la dificultad logística del partido, con un viaje de más de diez horas, un clima que puede alcanzar los -15ºC en invierno o una diferencia horaria de tres horas con España, visitar al debutante kazajo puede ser todo un quebradero de cabeza para los de Xabi Alonso.

El primero en reconocer su preocupación fue el director de relaciones institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño.

"Está muy lejos y hay que tener en cuenta el hecho de tener que ir y volver hasta allí, sobre todo con el calendario tan exigente y comprimido que tenemos", confesaba ante los medios tras el sorteo.

La terna de 32 clubes clasificados para esta edición de la Champions tenía un componente geográfico muy exótico.

Además de incluir al Almaty, el sorteo también amenazaba con mandar a los equipos españoles a visitar al equipo más septentrional que jamás haya disputado competiciones europeas: el Bodo/Glimt.

Eso sí, el viaje del Real Madrid no será el más largo de la historia de la Champions. El propio conjunto kazajo tendrá que viajar a Lisboa para medirse al Sporting SP y superará esa marca con unos 500 km extra.

El Real Madrid nunca ha jugado tan lejos, y aunque la fecha final del encuentro determinará cuán grave es la amenaza del frío, en Chamartín ya saben lo que es jugar con más de diez grados bajo cero en la Champions después de la gélida visita al Dinamo de Kiev en la temporada 1999/00.

Demografía

Con una población de casi dos millones y medio de personas, Almaty es la ciudad más grande de Kazajistán. Hasta 1997, fue la capital del país y la ciudad más importante durante las más de seis décadas que el país kazajo fue una república soviética.

Aunque esta será su primera participación en Champions, es el equipo más importante en la corta historia de Kazajistán, aunque su rival de la nueva capital kazaja (desde 1998), el FC Astana, rompió ese umbral con anterioridad (en la 2015-16).

🇰🇿



El momento en que los jugadores del Kairat Almaty se enteraron que recibirán al Real Madrid.



Los merengues harán un vuelo de al menos 12 horas, hasta la frontera del país kazajo con China.



pic.twitter.com/Z7IyBikdbC — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) August 28, 2025

La ciudad aún conserva mucha de su influencia soviética y el ruso tiene el estatus de cooficial. Ubicada al pie del sistema Tian Shan, se ubica en una zona rodeada de espectaculares montañas y destaca por sus temperaturas extremas.

A unos 300 kilómetros de la frontera con China, Almaty tiene el honor de ser la ciudad más oriental de la historia de la Champions.

Precedentes

Desde que Kazajistán se convirtió en un estado independiente en 1991 y 2002, los equipos kazajos estaban encuadrados en la Confederación Asiática (AFC), pero a partir de ese año, pasaron a formar parte de la UEFA.

Esta inclusión ha provocado que en los últimos años, los equipos europeos tengan que realizar viajes muy largos para desplazarse a un país tan remoto como gigante y con la mayoría de su territorio afincado en el continente asiático.

Los jugadores del Almaty, incrédulos tras clasificarse para la Champions. Reuters Reuters

El primer club español que abrió la veda en Kazajistán fue el Villarreal. El submarino amarillo se midió al FC Astana durante la ronda previa que certificó su clasificación a la Europa League de 2014.

Más recientemente, el Atlético de Madrid se volvió a medir al Astana en la fase de grupos de la Champions 2015/16, en un duelo que acabó 0-0 y que sirve a los de Xabi para tomar nota sobre lo que les espera.

Lo curioso del rival blanco es que, si bien Astana está lejos de Madrid (6.818 km), Almaty lo está aún más (8.059 km), una distancia que convierte a los debutantes en el rival más lejano de la historia de la competición para el quince veces campeón.

La temperatura

Los aficionados del Kairat Almaty, durante el duelo de clasificación ante el Celtic de Glasgow. Reuters Reuters

La temperatura será otro de los grandes condicionantes del encuentro. La oscilación térmica en la región es muy notoria, con temperaturas por encima de los 30ºC en los meses de verano y heladas que pueden ir de los -7ºC a los -15ºC en los momentos más duros del invierno.

La fase de liguilla transcurre de septiembre a diciembre, por lo que la fecha final del encuentro —aún por determinar— podría marcar las diferencias.

En el duelo entre el FC Astana y el Atlético de Madrid que se disputó el 3 de noviembre de 2015, los rojiblancos tuvieron que jugar entre el frío y la nieve un duelo que acabó 0-0.

Para el Real Madrid, el partido más frío de su historia data de la Champions 1999/00, cuando el equipo entonces entrenado por Vicente del Bosque derrotó al Dinamo de Kiev (1-2) en la capital ucraniana con una temperatura de -12ºC.

Kairat Almaty’s Central Stadium.



Amazing that this 23,000 capacity venue will host Champions League football this season.



Proper looking ground. Incredible work from Kairat to qualify too. pic.twitter.com/FYV2hsiUKA — Football Heritage (@_footyheritage) August 27, 2025

El viaje y el horario

Las grandes diferencias horarias que existen entre Kazajistán y las principales capitales europeas será otro factor a tener en cuenta. Si se compara con Madrid, la diferencia horaria con Almaty es de tres horas.

Si el encuentro se disputase a las 21:00, como suele suceder en la Champions, los aficionados españoles tendrían que ver el partido a partir de medianoche. En estos casos, la UEFA suele adelantar el horario de los partidos, por lo que lo mejor es acudir a los precedentes.

El duelo entre el Astana y el Atlético se disputó a las 16:00 hora española, pero independientemente de la hora a la que acabe jugando el Real Madrid, el horario del duelo previo y posterior de La Liga promete ser objeto de polémica.

Un vuelo directo entre Madrid y Almaty podría durar hasta 12 horas, aunque a nivel comercial, ni siquiera existe esa posibilidad. De nuevo, el calendario puede ser especialmente cruel si emplaza el viaje justo antes o después de un partido clave en la lucha por La Liga.

Los jugadores del Kairat Almaty, durante el duelo de la fase previa ante el Celtic de Glasgow. Reuters Reuters

Un equipo global

La mayoría de la plantilla está representada por jugadores kazajos, aunque también hay dos portugueses, dos israelíes, dos brasileños, dos georgianos, un bielorruso, un serbio y un ruso.

El veterano delantero brasileño Joao Paulo (37 años) es el capitán, aunque la estrella, el joven Dastan Satpaev (17 años recién cumplidos) y ya atado por el Chelsea, podría ser su hijo.

Aunque en la plantilla hay bastantes extranjeros, el club está entrenado por el kazajo Rafael Urazbakhtin y presidido por el empresario vinculado a la industria del petróleo Kayrat Boranbayev.

Tras tumbar a todo un campeón de Europa como el Celtic de Glasgow en la tanda de penaltis de la fase previa, el Almaty se convierte en el segundo equipo kazajo que disputa la Champions.

Los jugadores del conjunto kazajo saludan a su afición tras el duelo ante el Celtic. Reuters Reuters

Resto de rivales

El Real Madrid tendrá algunas visitas complicadas más allá de su aventura asiática. Los blancos también visitarán Atenas, una capital donde el equipo nunca ha ganado en sus nueve intentos históricos y que no visita desde 2007.

Tampoco será fácil la visita a Anfield, donde el equipo ya perdió la temporada pasada, y donde le espera un Liverpool aún más reforzado y como claro candidato a todos los títulos.

Además, el Real Madrid volverá a Da Luz para medirse con un Benfica reforzado en el mercado estival y que siempre rinde muy bien en su estadio.

En total, serán cinco campeones de Europa (City, Liverpool, Benfica, Juventus y Olympique de Marsella) y un debutante (Kairat Almaty) que representan la mezcla perfecta entre la tradición y la globalización del viejo y el nuevo fútbol continental.