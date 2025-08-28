Dani Ceballos y el salto que nunca llegó: sin continuidad en el Madrid ni el Arsenal y sin una decisión sobre su nuevo destino

Dani Ceballos, en el banquillo durante su etapa como jugador del Real Madrid. Europa Press Europa Press

Tenía un pie y medio fuera del Real Madrid, pero finalmente, la operación que iba a llevar a Dani Ceballos al Olympique de Marsella ha colapsado por las dudas del jugador.

El centrocampista utrerano considera que a sus 29 años es el momento de tener más protagonismo, sobre todo a la luz de que es una opción residual para Xabi Alonso.

Sus dudas han molestado al club blanco y espantado al marsellés, por lo que Ceballos se queda en un limbo que refleja a la perfección lo que ha sido su carrera: demasiado bueno para aceptar una condición de líder de un equipo de gama media, pero no lo suficiente para hacerse imprescindible en un club top.

El Olympique busca un sustituto para Adrien Rabiot y había alcanzado un acuerdo con el Real Madrid para cerrar una cesión con opción de compra obligatoria de 11 millones más cuatro en variables, pero el jugador pidió tiempo para pensárselo.

Sus dudas hartaron al club francés y estos decidieron romper la operación en cuestión de horas: si no tenía claro que quería recalar en el Vélodrome, no tenía sentido ficharle.

En Marsella, Ceballos se hubiese encontrado con un rol central como cerebro del equipo, en un proyecto a la sombra del PSG pero que cuenta con grandes jugadores, un billete a la Champions y un fútbol atractivo que lleva el sello del técnico Roberto de Zerbi.

Ahora, el Real Madrid tiene que lidiar con un jugador insatisfecho por su rol, opacado ante la preferencia de Xabi Alonso por Arda Güler, Camavinga, Tchouaméni y Fede Valverde.

Venderlo abría la puerta a un fichaje, pero ahora, las partes han de resolver la situación independientemente de si se produce un último movimiento de mercado.

Como siempre, el nombre de Ceballos aparece ligado a un retorno del Real Betis, pero el conjunto hispalense tiene toda su carne en el asador para conseguir el retorno de Antony. Financiar las dos operaciones, parece complicado.

Dani Ceballos, en su debut como jugador del Real Madrid en la temporada 17-18. Europa Press Europa Press

Estadísticas

Las estadísticas dejan claro el papel que Ceballos ha tenido en cada uno de sus equipos. En el Real Betis, fue titular en 86 de 115 partidos (el 75%), con una media de 72 minutos por partido; en el Arsenal (donde estuvo cedido en la 19-20 y 20-21), partió desde el inicio en 56 de 82 encuentros (68%) promediando 65 minutos por duelo.

En sus dos etapas en Madrid (de la 17-18 a la 19-20 y de la 21-22 al presente), la cifra se reduce a 118 titularidades en 232 partidos (el 50%), con una media de 48 minutos por noche.

Si se computan todas sus etapas, a sus 29 años, la media de su carrera refleja que ha sido titular en el 60% de los partidos en los que ha estado disponible, con una media de 58 minutos.

Dani Ceballos, durante su etapa como jugador del Arsenal. Europa Press Europa Press

La cesión al Arsenal

La cesión al Arsenal parecía llegar en el momento exacto de su carrera. El club londinense venía de años flojos, pero comenzaba a repuntar en un proyecto repleto de jóvenes que permitía a Ceballos tener la continuidad que no había logrado con Zidane a la sombra de Kroos y Modric.

En julio de 2019, comenzaba una aventura apadrinada por Unai Emery, pero que acabó marcada por la irregularidad. Ceballos comenzó como un tiro la temporada, pero acabó lastrado por algunas lesiones y acabó el curso con 24 partidos de Premier disputados, 18 como titular.

El Arsenal acabó en un decepcionante 8º puesto y la destitución de Emery dio paso a un Mikel Arteta que quiso confiar en Ceballos.

Sin embargo, sus prestaciones en defensa y sus problemas físicos acabaron por lastrarle en su segundo curso: solo fue titular en 15 partidos. Ceballos volvió a quedarse en tierra de nadie y regresó a Madrid con un futuro incierto.

Carlo Ancelotti, junto a Dani Ceballos, tras la final de la Champions de 2022. Europa Press Europa Press

El apoyo de Ancelotti

La vuelta de Ceballos al Bernabéu parecía un mero trámite previo a su salida a otro equipo, pero la dimisión de Zinedine Zidane y el regreso de Carlo Ancelotti lo cambiaron todo.

El italiano dio un voto de confianza al centrocampista, que encajaba en su esquema y en su idea de juego como el reemplazo idóneo para la sala de máquinas como alternativa a Kroos y Modric.

Sin embargo, en los JJ.OO de Tokio 2021, Ceballos sufre una gravísima lesión que lo mantuvo seis meses de baja. Finalmente, solo jugó 378 minutos en la temporada y su resurrección no llegó hasta el próximo curso.

En la 2022-23, Ceballos juega 46 partidos, 20 de ellos como titular. En la 2023-24, la cifra vuelve a reducirse (27 partidos disputados y solo 8 como titular) por culpa de las lesiones, la llegada de Jude Bellingham y la presencia de un Toni Kroos que lo juega todo en su último año como profesional.

En la 2024/25, ya sin Toni Kroos y con un Luka Modric relevado a un rol más secundario, Ceballos se convierte en un jugador capital para Ancelotti en varios tramos de la temporada.

Acaba disputando 45 partidos (23 como titular), pero tras acabar el curso sin títulos y con el adiós de Carlo Ancelotti, su estatus queda desdibujado ante la llegada de un Xabi Alonso que ve el futuro de la sala de máquinas en los pies de Arda Güler.

Dani Ceballos, de camino al banquillo del Real Madrid en Oviedo Europa Press

El eterno retorno al Betis

La historia de amor entre el Betis y Dani Ceballos se ha convertido poco a poco en un culebrón. Cada verano, hay guiños mutuos y la posibilidad de que el Heliópolis recupere a su hijo pródigo, pero nunca llega a concretarse.

Entre la afición bética hay quienes desean su retorno y quienes no perdonan las idas y venidas del jugador, pero este año, podría producirse el esperado retorno.

En el verano de 2023, Ceballos acababa contrato con el Real Madrid y parecía que iba a volver gratis a casa, pero acabó renovando por el club blanco y se frustró la operación. Un año más tarde, el retorno estuvo a punto de producirse, pero la incertidumbre sobre el rendimiento del recién llegado Bellingham y una lesión de Camavinga, llevaron a Ancelotti a pedir que se quedase un año más.

Ocho años después de su salida, con un palmarés envidiable y tras frustrarse la operación con el Marsella, el Betis podría ser el desenlace más lógico, pero lo cierto es que aunque el conjunto andaluz vería con buenos ojos un refuerzo como Ceballos tras la marcha de Johnny Cardoso, las prioridades del club son otras.

El Betis lleva todo el verano trabajando para que Antony pueda volver a vestir la camiseta verdiblanca, pero las elevadas pretensiones del Manchester United han encallado una negociación que podría acabar cerrándose in extremis dado el interés de todas las partes.

Acometer las dos operaciones sería complicado, pero dada la situación en la que se ha quedado Ceballos, una cesión con compra obligatoria podría resolver la ecuación.