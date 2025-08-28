Del Chelsea al PSG: los ocho rivales del Barça en la fase liga de la Champions en unos cruces cómodos para los de Flick

La temporada pasada el Barça demostró volver a estar de vuelta en Europa después de unos años de bastante inestabilidad. Tras acariciar la final —cayó en semifinales ante el Inter de Milán—, los de Hansi Flick asumen ahora el reto de mejorar la actuación que realizaron la última edición.

Once años han pasado desde que en 2015 uno de los mejores Barça de la historia levantara la Orejona en Berlín ante la Juventus. Más de una década después, el club no ha podido ganar ningún otro título europeo —tras la Supercopa de Europa ante el Sevilla— y este año quieren romper el techo.

En la ciudad Condal se ha instaurado el optimismo con una plantilla que vuelve a ser competitiva y con un director de orquesta en el banquillo que en su primera temporada estuvo a punto de meter al equipo en la final.

🚨 Estos son nuestros ocho oponentes en la fase liga de la Champions#ucldraw pic.twitter.com/Km2nWkhvNC — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 28, 2025

Tras el sorteo automático realizado en el Grimaldi Forum de Mónaco, el Barça tendrá como rivales en la fase liga de la Champions al PSG, Chelsea, Frankfurt, Brujas, Olympiacos, Slavia de Praga, Copenhague y Newcastle.

Por tanto, se puede concluir que el Barça no ha tenido la peor de las suertes. Tras dos rivales duros, se encontrará con un calendario repleto de rivales asequibles.

Los rivales del FC Barcelona

Los blaugrana jugarán en casa ante el Chelsea, el Eintracht de Frankfurt, el Olympiacos y el Copenhague; y serán visitantes contra el Chelsea, Brujas, Slavia de Praga y Newcastle.

La duda del Camp Nou

Está por ver si finalmente las obras del Camp Nou están listas para el inicio de la competición europea, pues las normas de la UEFA dictaminan que todos los partidos de la fase de liguilla se deben disputar en el mismo torneo.

Tener que jugar en Montjuic supondría un varapalo para los intereses económicos del club, ya que poder explotar el atractivo del nuevo Camp Nou durante la máxima competición del fútbol mundial sería un balón de oxigeno para la economía del club.