Era el 'nuevo Pelé', fracasó y ahora avisa a Lamine Yamal: "Si vas de vacaciones con una mujer mayor, que sea tu madre"

Freddy Adu fue en otra época una de las mayores promesas del fútbol mundial y ahora, con la experiencia de los errores que cometió, advierte sobre los riesgos de la fama y las distracciones que pueden truncar carreras si no se gestionan con prudencia.

Adu debutó en la MLS con 14 años. Lamine Yamal lo hizo en el FC Barcelona con 15. Sus casos tienen algunas semejanzas, por lo que el estadounidense —al que apodaron el 'nuevo Pelé'— ha recomendado al talento culé cautela y disciplina.

"Mi consejo sería que simplemente baje la cabeza, entrene y se concentre en su oficio. Porque habrá muchas distracciones. Y estoy seguro de que las hay ahora mismo", empezó diciendo.

Y añadió: "Quiero decir, he visto algunas cosas en los periódicos donde estaba con una mujer que era mucho mayor que él o lo que sea, de vacaciones y demás, y todos están hablando de ello. Cada pequeña cosa que haga será comentada".

Adu se refiere a la noticia que saltó este verano, cuando Lamine Yamal fue pillado de vacaciones con la modelo de OnlyFans Fati Vázquez, de 29 años: "Si vas a ir de vacaciones con una mujer mayor, asegúrate de que la única persona con la que vayas sea tu madre", señaló el exfutbolista.

Lamine Yamal y Gavi, en el banquillo del Ciutat de Valencia. EFE EFE

"Porque en este punto, no importa lo que hagas, se va a hablar de ello, y son muchas distracciones. Así que no quieres que eso se convierta en toda tu narrativa como jugador. No quieres eso. Querías estar centrado en el campo", agredó al respecto.

En su advertencia a Lamine Yamal, Adu expuso su caso: "Para mí, personalmente, no podía ser un niño normal, y esto viniendo de alguien en Estados Unidos, ¡donde el fútbol ni siquiera es el deporte más grande! Aun así, estaba pasando por eso".

"No puedo ni imaginar cómo es para él allí en España", continuó. "Probablemente esté magnificado 1000 veces, porque ese es el deporte nacional. Juega para el equipo más grande, es el deporte nacional, a donde quiera que vaya, todo lo que haga; todos los ojos están sobre él. Y eso es difícil. Como un jugador joven, cuando te ponen en una situación así, es muy, muy difícil de manejar".

"Cuando era joven, cometí muchos errores. Era joven y cometí errores. Salía con algunos amigos y alguien me tomó una foto en una fiesta o lo que sea, y se convirtió en un gran problema. No pensaba que lo fuera, pero se convirtió en un gran problema. Y luego la narrativa se convierte en que no estás concentrado en tu juego, sino que simplemente estás aquí saliendo con tus amigos y de fiesta", concluyó Adu.

Auge y caída de Freddy Adu

Retirado desde 2021, Adu fue un futbolista que debutó en la MLS a los 14 años y rápidamente fue objeto de atención mediática, que condicionó decisiones clave sobre su carrera. Firmó con Nike y fue comparado con grandes figuras; esa presión aumentó sobre un adolescente que debía madurar para soportar el escrutinio público aún más.

El salto a Europa, además, fue complejo: fichó por Benfica y encadenó cesiones, incluida una etapa en el AS Monaco que, según su relato, lastró su progresión.

En su balance, ahora con 36 años, admite que no supo gestionar un entorno complejo: "No era lo bastante maduro para manejar todas las distracciones que había en Mónaco".

Adu pasó por 14 clubes y terminó sin equipo a los 33 años, una sucesión de destinos que alimenta la narrativa del talento desperdiciado y subraya el coste de decisiones personales y profesionales poco afortunadas.

El relato de Freddy Adu sirve ahora como una advertencia clara para Lamine Yamal y otras promesas: la fama temprana exige decisiones firmes, apoyo profesional y disciplina que priorice la carrera sobre las distracciones.