Cuándo dará Luis De la Fuente la lista de convocados para los duelos de la Selección española ante Bulgaria y Turquía

Como vigente campeona de la Eurocopa y tras caer en la tanda de penaltis de la final de la Nations League ante Portugal, la Selección española de fútbol ya tiene la mente puesta en clasificarse para el Mundial 2026.

El camino empieza este viernes con la lista de convocados para los duelos ante Bulgaria y Turquía que España ha de superar para comenzar con buen pie su andadura hacia un torneo en el que debería partir entre las favoritas.

El regreso de dos jugadores de renombre como Rodri Hernández o Dani Carvajal está sobre la mesa, aunque como siempre, uno de los alicientes será ver qué sorpresas depara la convocatoria y qué jugadores podrían debutar con el combinado nacional.

Horario y fecha de la lista de convocados de De la Fuente

La lista se conocerá el viernes 29 de agosto a las 11:30 (hora española) a través de los canales oficiales de la Selección española de fútbol. El seleccionador, Luis de la Fuente, atenderá a los medios de comunicación a partir de las 12:30.

¿Cuándo juega la Selección?

El choque entre Bulgaria y España tendrá lugar el próximo jueves 4 de septiembre a partir de las 20:45 hora española en el Estadio Nacional Vasil Levski en Sofía. Además, la Selección se verá las caras con Turquía el 7 de septiembre, a la misma hora.

¿Quiénes pueden debutar?

En esta ocasión, el aliciente tiene que ver con el regreso de dos pesos pesados como Rodri Hernández y Dani Carvajal. El centrocampista español ha frenado en seco su regreso a los terrenos de juego y arrastra problemas físicos, por lo que su retorno podría esperar.

En el caso de Carvajal, fue titular el pasado fin de semana en el duelo entre el Real Oviedo y el Real Madrid, por lo que Luis de la Fuente podría recuperar a uno de sus soldados de confianza.

En cuanto a los posibles debutantes, el rendimiento reciente de Joan García, Gonzalo García y Jesús Areso los coloca en todas las quinielas como potenciales jugadores seleccionables.