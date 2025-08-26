Sigue el lío con las equipaciones del Barça: Nike se molesta y LaLiga obliga al club a cambiar el color de sus dorsales

El Barça ha empezado la temporada con la misma contundencia de la anterior: dos partidos, dos victorias.

Simbólicamente, también lo ha hecho con una equipación del curso pasado, ya que tanto en el partido ante el Mallorca como en el duelo frente al Levante, los de Hansi Flick tuvieron que utilizar el uniforme alternativo de la 24/25.

En las dos jornadas, el director de partido, encargado de dar luz verde a la combinación de equipaciones para garantizar la mejor visibilidad posible, consideró que ni la camiseta azulgrana, ni la dorada ni la naranja que conforman las opciones del Barça este curso podía diferenciarse de las equipaciones locales.

Thoughts on the back side of new orange kit? #fcblive 🧐 pic.twitter.com/xsgMpouMJj — BarçaTimes (@BarcaTimes) August 19, 2025

La decisión ha causado molestia en el club y en Nike, pero aún hay más: LaLiga no ha aceptado la combinación de colores de la tercera equipación (naranja) y ha obligado al club a modificar la serigrafía, que pasará a ser blanca en los partidos ligueros (no así en la Champions).

La camiseta, inspirada en los modelos Total 90 característicos de la primera década de siglo, combina el azul marino y el naranja en su parte trasera.

El nombre está diseñado en letras naranjas sobre un fondo azul, mientras el dorsal es azul marino sobre el naranja predominante en la equipación.

Definimos el mañana pic.twitter.com/B0diGJPC4S — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 19, 2025

Sin embargo, la normativa de LaLiga dicta que todos los elementos de la espalda de la camiseta han de ser del mismo color. Cambiar todo al naranja haría invisible el dorsal, mientras que teñir nombre y número al azul haría ilegible el nombre del futbolista.

Así las cosas, la entidad culé se ha visto obligada a modificar el diseño y teñirlo de blanco. La variación no afectará a los partidos de Champions, pues la normativa europea es distinta.

El club podrá estrenar su equipación local en su duelo de este domingo ante el Rayo Vallecano, pero el conflicto de las camisetas ha sido la gota que colma el vaso en la relación entre el club y LaLiga, todo ello en un verano marcado por el estricto marcaje a las cuentas del Barça de cara a la inscripción de jugadores.