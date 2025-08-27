Fecha, hora y clubes clasificados para el sorteo de la Champions: los mejores clasificados de la liguilla tendrán nuevas ventajas

El nuevo curso futbolístico ha empezado en las principales competiciones nacionales, pero el verdadero ritual que marca el inicio de una nueva temporada en la máxima élite es el sorteo de la fase de liguilla de la Champions.

Este año, el Grimaldi Forum de Mónaco será el escenario de los sorteos de las competiciones UEFA, que se celebrarán los días 28 (Champions) y 29 (Europa League y Conference) de agosto de 2025.

La principal novedad tiene que ver con la ventaja de campo en las eliminatorias de octavos y cuartos de final para los mejores clasificados en la liguilla, un cambio que viene a enmendar algunas injusticias que se produjeron el curso pasado y que despertaron quejas entre los clubes.

El sorteo no usará bolas físicas para elegir a los rivales, sino que se hará de forma totalmente digital a través de un sofisticado sistema informático. El calendario completo de las tres competiciones se dará a conocer antes del domingo.

Importante novedad

La temporada 24/25 supuso una auténtica revolución en la Champions. Por primera vez, se eliminó el formato de grupos para dar paso a una liguilla con 36 equipos en la que solo los ocho con mejor puntuación tenían garantizado el pase a octavos.

Paradójicamente, el campeón acabó siendo el PSG (15º clasificado) ante el Inter (4.º), mientras el primer campeón histórico de la fase, el Liverpool, cayó a las primeras de cambio en eliminatorias.

El formato fue celebrado por la mayoría de los aficionados y este año se mantiene, aunque hay cambios estructurales en esta edición. El año pasado, los mejores clasificados acabaron jugando rondas eliminatorias como visitantes, por lo que los incentivos para tener un mejor rendimiento en liguilla fueron cuestionados.

Luis Enrique levanta el título de la Champions con el PSG. Reuters

A partir de este año, los equipos que estén mejor clasificados jugarán la vuelta en casa en octavos y cuartos de final. Eso sí, si un equipo logra eliminar a otro con mejor puntuación en la fase de liga, podrá "robarle" esa ventaja de campo y disputar la siguiente eliminatoria con la vuelta en su estadio.

A diferencia de la Europa League y la Conference, donde no habrá bolas, se seguirá un proceso híbrido: una bola física determinará el equipo de cada turno, pero será un software automático el que elegirá a sus ocho rivales. También determinará qué partidos se juegan de local y cuáles de visitante.

Cinco españoles

En el bombo 1 de este sorteo, liderado por el PSG como campeón de la Champions el año pasado, estarán el Real Madrid y el FC Barcelona. El Atlético de Madrid y el Villarreal forman parte del segundo, mientras que el Athletic Club estará en el cuarto.

En esta edición, España tendrá cinco representantes gracias al coeficiente por rendimiento que permitió al Villarreal clasificarse al quedar 5º en la pasada Liga; mientras la Premier contará con una participación histórica de seis equipos: Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham (campeón de Europa League) y Newcastle.

Son Heung-Min levanta el título de la Europa League para el Tottenham. REUTERS

¿Qué día y a qué hora son los sorteos?

La retransmisión del sorteo de la Champions League 2025/2026 comenzará a las 18.00 horas (hora peninsular española) de este jueves 28 de agosto. Se podrá seguir en directo en el canal Movistar Liga de Campeones.

El sorteo de la Europa League y la Conference League será el viernes 29 de agosto a partir de las 13:00 horas.

Software

Como novedad esta temporada, los sorteos de la Europa League y Conference League se realizarán por primera vez de forma 100% digital el viernes 29 de agosto.

No se utilizarán bolas físicas en el escenario, sino que se pulsará un botón y el sorteo se realizará en cuestión de segundos.Poco a poco, se irán revelando los emparejamientos para mantener el suspense.

El cambio llegó parcialmente el curso pasado con el nuevo formato, ya que para poder realizar un sorteo a la vieja usanza, harían falta horas y casi 1.000 bolas para cumplir con todas las normas.

AE Live, empresa británica con sede en Hertfordshire, Inglaterra, fue designada como socio oficial de la UEFA para todos los sorteos desde septiembre de 2023, desarrollando y probando el software con más de 1 millón de simulaciones.

Sorteo Champions League

Clasificados para la Champions 2025/26:

— Campeón de la Champions: PSG (Francia)

— Campeón de la Europa League: Tottenham (Inglaterra)

— Premier League (5): Liverpool, Arsenal, Manchester City, Chelsea, Newcastle.

— Serie A (4): Nápoles, Inter, Atalanta, Juventus.

— Bundesliga (4): Bayern de Múnich, Bayer Leverkusen, Eintracht de Frankfurt, Borussia de Dortmund.

— La Liga (5): FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club, Villarreal.

— Francia (3): PSG (vigente campeón), Olympique de Marsella, Mónaco.

— Eredivisie (2): PSV, Ájax.

— Jupiter Pro League (Bélgica): Union Saint-Gilloise.

— Superliga de Turquía: Galatasaray.

— Liga de fútbol de la República Checa: Slavia de Praga.

— Superliga de Grecia: Olympiacos.

Bombos del sorteo

Bombo 1: PSG, Real Madrid, Manchester City, Bayern, Liverpool, Inter, Chelsea, Dortmund y Barcelona.

Bombo 2: Arsenal, Leverkusen, Atlético de Madrid, Atalanta, Villarreal, Juventus y Eintracht. (Benfica y Brujas podrían entrar si superan la previa).



Bombo 3: Tottenham, PSV (estos dos podrían entrar por este orden en el bombo dos si fallan Benfica y Brujas), Ajax, Nápoles, Sporting, Olympiacos, Slavia de Praga, Marsella y Bodo/Glimt.



Bombo 4: Mónaco, Ferencvaros, Galatasaray, Union SG, Athletic Club, Newcastle y Kairat Almaty.