Susto en el partido entre la Cultural Leonesa y el Almería: Leo Baptistao cae desmayado y se va del estadio en ambulancia

Leo Baptistao, durante el duelo entre la Cultural Leonesa y la UD Almería. Redes Sociales

Susto en La Liga Hypermotion. El delantero brasileño de la UD Almería, Leo Baptistao, ha salido del terreno de juego en camilla entre aplausos después de desmayarse durante el duelo entre la Cultural Leonesa y el conjunto andaluz.

Baptistao, autor del gol que da ventaja a los suyos en el partido, estaba siendo atendido en la banda tras una terrible caída en un duelo aéreo. Cuando estaba esperando para regresar al partido, de pronto, ha caído desmayado en el césped.

El árbitro ha parado el partido y el delantero se ha marchado en camilla entre aplausos y caras de preocupación en el estadio.

Una ambulancia se ha llevado del estadio al futbolista, aunque a la espera de que se conozcan más detalles, las últimas imágenes del momento en que salía en camilla reflejaban que estaba consciente.

El origen se ha producido sobre el minuto 60. Concretamente, en un salto para ganar un balón aéreo. El defensor le hizo la cama y, con mala fortuna, Baptistao sufrió una aparatosa caída de espaldas.

Las asistencias han tenido que atender al jugador, pero cuando la situación parecía controlada, se ha desplomado y ha dejado helados a los aficionados. Las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo al brasileño, deseando que todo quede en un susto.

Unos minutos antes, precisamente fue Leo Baptisato quien adelantó a la UD Almería con el gol que certifica su victoria en el estadio Reino de León.