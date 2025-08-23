Trump se 'olvida' de Las Vegas para el sorteo del Mundial 2026: la sede y el día en el que España conocerá sus rivales

292 días. Eso es lo que resta para que los 48 países clasificados al Mundial 2026 comiencen su camino hacia levantar la Copa del Mundo. Eso sí, antes de eso deberán conocer cuáles serán sus rivales y sus posibles cruces a partir de la fase de grupos.

Todo esto se conocerá el próximo 5 de diciembre. Así lo confirmó Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien sorprendió al mundo al informar que el sorteo se celebrará en el Kennedy Center de Washington y no en Las Vegas.

El máximo mandatario del país norteamericano espera ansioso el Mundial, asegurando este viernes que será "el torneo de fútbol mejor organizado que el mundo haya visto jamás".

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, deja que el Presidente Trump sostenga el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026:



“Es solo para ganadores, y como usted es un ganador, por supuesto también puede tocarlo…”



Trump: “¿Puedo quedármelo?”



pic.twitter.com/L5o9ZkIfbx — Informa Cosmos (@InformaCosmos) August 22, 2025

“Estamos uniendo al mundo, señor presidente, uniendo al mundo aquí, en Estados Unidos. Y estamos muy orgullosos de ello”, agregó Gianni Infantino durante este anuncio que se realizó en la Oficina Oval con la presencia también del vicepresidente estadounidense, JD Vance.

España, a la espera

El sorteo será el 5 de diciembre y todavía no está asegurado tan siquiera quienes serán las 48 selecciones que estarán presentes en el Mundial.

De hecho, España todavía no ha jugado sus partidos de clasificación, pero tiene muchas posibilidades de lograr el billete al campeonato. Está encuadrada en el Grupo E y se verá las caras con Turquía, Georgia y Bulgaria.

De hecho, en estas próximas semanas disputarán sus primeros encuentros. El 4 de septiembre se ven las caras a domicilio frente a Bulgaria y el 7 viajan a Turquía. Dos encuentros en los que buscarán dar un paso de gigante.

Hay cuatro equipos en el grupo y el primero obtendrá su billete directo al Mundial. El segundo tendrá que jugar la repesca y los dos últimos quedarán apeados del torneo. Eso sí, se hará una excepción si España no ocupa los dos primeros puestos.

Y es que, por el hecho de haber sido ganadora de uno de los cuatro grupos de la Liga A de la Nations League, el combinado dirigido por Luis de la Fuente jugaría la repesca aunque finalice tercera o cuarta.