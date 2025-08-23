Esta será la primera camiseta del Barça en la temporada 2026-27 según la filtración de su nueva equipación

A pesar de que en los últimos años el Barça ha tratado de blindarse mediante una estrategia de hermetismo, esta se rompe con unas filtraciones que provocan que los seguidores conozcan la composición de las equipaciones meses antes de que el club azulgrana las desvele oficialmente.

El club ya tiene definida la camiseta que lucirá en la temporada 2026/27 siempre que juegue como local, o al menos eso aseguran las recientes filtraciones publicadas por Footy Headlines, un portal especializado en adelantar los diseños de las equipaciones de los grandes clubes europeos.

Según esta información, Nike apostará por un diseño complejo que incorporará tres tonos de rojo y cuatro de azul, probablemente en un estilo mitad y mitad, igual que lucieron los jugadores la temporada pasada.

Posible primera equipación del Barça en la temporada 2026-27.

Los colores rojos de la primera equipación del Barça serían el "granate oscuro, el rojo noble y el rojo cardenal, mientras que los azules son el azul real, el azul leal, el azul vacío y el azul negro. El amarillo se llama amarillo mineral".

Y es que Nike utiliza un amarillo dorado para los logotipos y detalles, oficialmente llamado "Mineral Yellow".

Las equipaciones de Real Madrid y Barcelona siempre consiguen despertar gran expectación entre los aficionados hasta que ven la luz. Es ahí cuando la ilusión hace posible que las ventas en las tiendas se disparen. Cada año estos clubes se ven obligados a innovar, aunque este año se han superado.

Con la presentación de las nuevas camisetas para la temporada 2025-26, ha aparecido una curiosa moda en las fotos oficiales: los jugadores y modelos lucen un polo debajo de la camiseta principal.

Las equipaciones de Real Madrid y Barça para la temporada 25-26.

Esta inesperada forma de combinar prendas ya se ha dejado ver en los anuncios de Real Madrid y Barça. La tendencia se puso de manifiesto con la tercera camiseta del conjunto blanco. Y es que los modelos llevaban un polo blanco debajo de la camiseta azul, creando un efecto de cuello superpuesto.

Del mismo modo, Nike usó la misma estrategia que había llevado a cabo Adidas con el Real Madrid en la camiseta visitante del Barça. En las fotos, publicaron un polo negro debajo de la nueva camiseta naranja.

Es importante señalar que se trata únicamente de una elección de estilo para sesiones fotográficas y campañas de marketing. No es la equipación que los jugadores llevarán durante esta temporada en los partidos.