LaLiga de Tebas usa los servicios de Cloudflare para promocionar su campaña contra la piratería en el fútbol

Fotomontaje de Javier Tebas y parte del código fuente de una web de LaLiga usando Cloudflare

LaLiga ha lanzado esta temporada 2025-2026 su campaña más ambiciosa contra la piratería audiovisual.

Bajo el lema "Tú tienes fútbol pirata. Ellos te tienen a ti", la organización presidida por Javier Tebas busca advertir a los usuarios de los riesgos que conlleva consumir retransmisiones ilegales.

Entre las amenazas señaladas se encuentran el robo de datos bancarios, fraudes por suplantación de identidad, secuestro de dispositivos y acceso remoto a cámaras y micrófonos.

La ofensiva forma parte de una estrategia integral que combina bloqueos judiciales, acciones tecnológicas y mensajes disuasorios dirigidos a quienes recurren a emisiones no autorizadas.

LaLiga recuerda que, según sus cifras, más del 50% de las direcciones IP que ofrecen partidos de forma ilegal utilizan la protección del servicio estadounidense Cloudflare, compañía con la que mantiene un largo enfrentamiento legal.

El hallazgo

El streamer y programador Midudev detectó un detalle llamativo en la landing page creada por LaLiga para difundir la campaña: la web oficial de la iniciativa utiliza a su vez los servicios de Cloudflare como red de distribución de contenidos (CDN).

Durante uno de sus directos, Midudev analizó el código de la página landings.laliga.com/antipirateria y comprobó que cargaba varios archivos JavaScript desde servidores de Cloudflare.

Fragmento del código fuente de la landingpage de LaLiga con la referencia a los servicios de Cloudflare

Lo describió como una contradicción, dado que la propia LaLiga acusa a esta empresa de amparar a los piratas digitales. "¡Qué hacéis utilizando recursos de una página pirata!", bromeó el programador al ver el código fuente.

Midudev explicó que Cloudflare es un servicio muy utilizado en la industria tecnológica, pero que resulta paradójico que LaLiga critique su papel y, al mismo tiempo, recurra a él para garantizar la disponibilidad y velocidad de su web de concienciación contra la piratería.

Los bloqueos judiciales

La utilización de Cloudflare por parte de LaLiga en esta landing page podría además llegar a provocar fallos inesperados en la misma.

Desde diciembre de 2024, tras la sentencia nº 310/2024 del Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Barcelona, LaLiga dispone de la capacidad de solicitar bloqueos temporales de direcciones IP durante los partidos sin autorización judicial individualizada.

Estos bloqueos han afectado ya a servicios como ChatGPT, Instagram, X, GitHub, Steam, Crunchyroll o incluso a plataformas de pago como Redsys.

La batalla legal entre LaLiga y Cloudflare comenzó con las peticiones de la patronal del fútbol para que la empresa estadounidense dejara de proteger a webs que difunden partidos sin licencia.

Al considerar que Cloudflare no atendió estas reclamaciones, LaLiga intensificó sus denuncias, llegando a acusar a la compañía de "actuar como escudo digital" de redes criminales.

Por su parte, Cloudflare sostiene que los bloqueos ordenados en España son desproporcionados y que afectan a miles de servicios legítimos compartiendo las mismas direcciones IP.

La compañía ha recurrido al Tribunal Constitucional junto con la conferencia de ciberseguridad RootedCON, alertando de los riesgos para el funcionamiento normal de internet.

La situación se prolongará hasta, al menos, la temporada 2026-2027, coincidiendo con la vigencia de los derechos audiovisuales.