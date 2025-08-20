Adiós al bigote de Pep Guardiola: la razón familiar detrás de su sorprendente cambio de look

Durante las vacaciones de verano, Guardiola sorprendió al mundo del fútbol al aparecer con un bigote prominente sin barba, un cambio drástico respecto a su habitual estilo de vello facial.

Esta transformación fue captada cuando visitó la clínica Monarka en Barcelona, generando una avalancha de reacciones en redes sociales.

Sin embargo, el experimento capilar tuvo los días contados. En una entrevista con Men in Blazers, el técnico catalán reveló que su hija María le pidió que se lo quitara porque "era horrible".

Los aficionados habían comparado su nuevo look con el del personaje ficticio Ted Lasso, lo que evidentemente no resultó del todo halagador. Para el inicio de la temporada de la Premier League, Guardiola volvió a su apariencia habitual, abandonando definitivamente el bigote experimental.

Pero ese no fue el único momento en el que el técnico de Sampedor fue visto en público. Y es que asistió al concierto de Oasis en Heaton Park, Manchester, el 11 de julio de 2025. La banda, que había regresado después de 16 años de separación, ofreció un espectáculo ante más de 70,000 fanáticos como parte de su gira "Oasis Live '25".

Se armó el VIP de Oasis en Manchester con Pep Guardiola y los hijos de Liam y Noel Gallagher. pic.twitter.com/Kb1Nwqv5JY — Pogopedia (@Pogopedia) July 11, 2025

Guardiola, acompañado de su hija María, fue captado cantando a pleno pulmón "Don't Look Back in Anger" mientras vestía una camiseta retro del Manchester City. Además, tuvo la oportunidad de fotografiarse en el backstage con los hijos de ambos hermanos Gallagher.

Durante el concierto, Liam Gallagher dedicó una canción al entrenador del City, proclamándolo como "el mejor entrenador de todos los tiempos".

Sin embargo, esta dedicatoria generó una reacción mixta del público, con abucheos de algunos sectores del estadio que reflejaban las rivalidades futbolísticas locales. Noel Gallagher defendió inmediatamente la dedicatoria, preguntando desafiante: "¿A quién coño abuchean?".

Inicio prometedor

Tras un verano de desconexión, necesario después de una temporada muy complicada con el Manchester City, el entrenador catalán ha comenzado de gran forma el curso 25-26.

Apenas han jugado un partido de la Premier League, pero demostraron haberse convertido de nuevo en un equipo candidato a todo. Con Reijnders y Haaland a los mandos, el Manchester City goleó sin piedad al Wolverhampton a domicilio.

LA EXHIBICIÓN DE TIJJANI REIJNDERS 😍



Un gol y dos asistencias en su debut en la Premier League con el Manchester City



🔗 https://t.co/lO1BAB9LgJ #PremierLeagueDAZN 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ⚽️ pic.twitter.com/gcUMLT9Rx9 — DAZN España (@DAZN_ES) August 16, 2025

Este fin de semana llegará la primera prueba de nivel recibiendo al Totthenham en el Etihad. Después, jugarán en el campo del Brighton antes del primer parón internacional de la temporada.