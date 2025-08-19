Un hombre en silla de ruedas, el hincha del Liverpool arrestado por los insultos racistas a Semenyo en Anfield

Mark Mogan, el hincha del Liverpool arrestado por los insultos racistas a Semenyo en Anfield

El diario británico Daily Mail ha identificado al aficionado discapacitado del Liverpool que fue arrestado por supuestamente gritar insultos racistas al jugador del Bournemouth, Antoine Semenyo, durante el encuentro celebrado el pasado fin de semana en Anfield.

Mark Mogan, de 47 años y usuario de silla de ruedas, fue señalado por guardias de seguridad y otros testigos en el descanso del partido y escoltado fuera del estadio tras protagonizar un altercado en la línea de banda.

Mogan es abonado del Liverpool desde hace bastante años, vive con su madre y recibe prestaciones por discapacidad por una condición congénita que le obliga a usar silla de ruedas.

La policía de Merseyside confirmó el arresto y explicó que el detenido fue puesto en libertad bajo fianza por tres meses mientras se realizan diligencias, con condiciones que incluyen la prohibición de acudir a partidos.

Entre las medidas figura la obligación de comparecer ante la policía en noviembre y la prohibición de acercarse a estadios dentro de Reino Unido; mientras, la investigación sigue abierta con la colaboración del Liverpool.

Si se demuestra que el comportamiento fue racista, el Liverpool podrá imponer al aficionado una expulsión de por vida. El club dijo en un comunicado: "Estamos al tanto de una acusación de abuso racista realizada durante nuestro partido de la Premier League contra el AFC Bournemouth".

"Condenamos el racismo y la discriminación en todas sus formas, no tiene cabida en la sociedad ni en el fútbol", se añadía en la nota.

Cosa è successo ad Anfield e perché il gioco è stato interrotto nel primo tempo?



È la mezz’ora quando Semenyo (Bournemouth) si appresta a battere una rimessa. Un tifoso del Liverpool in carrozzina si avvicina e sembra urlargli contro qualcosa.👇👇pic.twitter.com/kq6Y7RvFur — Il Calcio Inglese (@calcioinglese) August 17, 2025

En el minuto 29 del partido, las imágenes parecen mostrar a Semenyo encarando a un aficionado en silla de ruedas que se aproximó a la banda; luego, el jugador informó al árbitro Anthony Taylor.

El delantero, autor de dos goles en el partido que acabó en victoria local por 4-2, puso el incidente en conocimiento del colegiado y se hizo un llamamiento a la calma en el descanso.

Varios vídeos en redes sociales muestran a un hombre en silla de ruedas siendo escoltado por la policía fuera del estadio, gesto que precedió al arresto comunicado por las autoridades.

En redes sociales, el arrestado se muestra practicando baloncesto en silla de ruedas con los Greenbank Meteors y en fotografías junto a exjugadores del Liverpool como Robbie Fowler y Emile Heskey.

Mark Mogan, el aficionado del Liverpool detenido por insultos racistas, junto a Robbie Fowler

Un testigo identificado como Nick Collins relató en redes la tensión vivida desde su localidad y pidió que el club colabore plenamente con la investigación: "Este tipo [Mark Mogan] lleva muchos años con su abono de temporada en Anfield. Es apasionado, pero a menudo se pasa de la raya, pero así son las cosas".

"Por razones que nunca sabré, el tipo que está cerca de mí decide acercarse en su silla de ruedas y le grita algo a Semenyo. Luego Semenyo le pidió que lo repitiera, y él lo repitió y le arrojó su chicle", añadía en su testimonio Collins.

La Policía de Merseyside indicó: "Podemos confirmar que un hombre ha sido puesto en libertad condicional tras ser arrestado tras informes de que había recibido abusos racistas contra el jugador de Bournemouth Antoine Semenyo".

"La investigación sobre el incidente, que ocurrió durante un partido de la Premier League entre Liverpool y Bournemouth en Anfield el viernes 15 de agosto, sigue en curso y continuamos trabajando estrechamente con el club", añadían las autoridades.

La Policía reiteró que la acusación seguirá un proceso judicial y pidieron a testigos y aficionados que faciliten imágenes o testimonios para ayudar a esclarecer los hechos con rapidez y cooperar.

La investigación continúa, así, mientras el Liverpool y las autoridades revisan imágenes y testimonios. La comunidad, por su parte, pide medidas firmes contra el racismo en el fútbol.