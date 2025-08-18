Simeone no se corta y estalla en la pausa de hidratación contra el micrófono de LaLiga: "Sácamelo, dale"

Simeone estalla en la pausa de hidratación contra el micrófono de LaLiga

El partido que enfrentó este domingo al Espanyol y al Atlético de Madrid quedó marcado por una pequeña polémica cuando el técnico rojiblanco, Diego Simeone, detuvo su charla durante una de las pausas de hidratación del partido.

La razón estuvo en la pértiga de la televisión. Tras empezar a hablar, Simeone se percató del micrófono y pidió a uno de sus asistentes que actuase sin dilación. "No podemos hablar así. Sácamelo. Dale", dijo. "Sácalo. Dale", repitió siendo evidente su enfado.

El técnico se quedó en silencio hasta que el artefacto abandonó su zona y pudo retomar la charla con sus jugadores en privado.

Hasta el momento del gesto del Cholo se pudieron escuchar algunas de sus indicacones: "Vamos a presionarlo igual. Johnny [Cardoso], quédate atrás. No vayas contra el medio porque la tiran larga para Marko o para quien sea", decía.

Y Simeone añadía antes de cortar la grabación: "Vamos a presionarlo. Vamos a presionarlo con la madre. Que la terminan perdiendo. ¿Está [claro]?".

El incidente no es aislado en la trayectoria del preparador argentino. El Cholo ya había pedido en otras ocasiones que se cubrieran cámaras o se retiraran pértigas para proteger la conversación con sus futbolistas.

Ya ocurrió al comienzo de la pasada temporada, la 2024/25. Simeone no quiso hablar delante de las cámaras en la pausa de hidratación durante el partido de la jornada inaugural, contra el Villarreal, y acabó echando como esta vez al operario. En la jornada 2, durante el partido contra el Girona, el Cholo dio la espalda a la cámara mientras hablaba a sus futbolistas.

Tras aquellos incidentes, a Simeone le preguntaron si consideraba una violación a la intimidad del equipo que las cámaras y los micrófonos de televisión ensenaran el contenido de sus charlas a los jugadores.

"Lo veo como una posibilidad para el entrenador rival de que nos escuche, es bueno para el espectáculo, pero no para nosotros", decía hace un año. A la vista está que a Simeone siguen sin gustarle estas prácticas de LaLiga.

En 2023, LaLiga impulsó incentivos audiovisuales para grabaciones en vestuarios y fragmentos de charlas técnicas, una medida que muchos clubes aceptaron para aumentar ingresos. El debate sobre privacidad y espectáculo se encendió entonces en el fútbol español.

Solo un equipo, el Real Madrid, renunció a esos incentivos y sigue rechazando a día de hoy permitir grabaciones en vestuarios, entre otras prácticas, para proteger la privacidad de su equipo.