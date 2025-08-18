Real Madrid - Osasuna, La Liga: horario y dónde ver por TV el partido de fútbol

Arranca la era de Xabi Alonso en el Real Madrid. Después del Mundial de Clubes, el técnico vasco vive este martes 19 de agosto su puesta de largo en su primera temporada con el conjunto blanco. Lo hará en el Santiago Bernabéu frente a Osasuna en el duelo correspondiente a la jornada 1 de La Liga.

Un duelo que se disputa en una fecha anómala fruto de la escasa pretemporada del Real Madrid y en el que los de Chamartín querrán conseguir los tres puntos y no perder la estela del Barça a las primeras de cambio.

Para el partido, Xabi Alonso recuperará a Fede Valverde y pondrá en liza un equipo muy competitivo que se presenta como gran favorito frente a los rojillos. Un conjunto que también inicia una nueva era con Alessio Lisci a los mandos de la nave.

Además, será momento para ver el debut oficial de Álvaro Carreras de blanco y posiblemente también el estreno de Franco Mastantuono apenas unos días después de aterrizar en Madrid y ser presentado en el club.

El Real Madrid parte como favorito. Así lo dice también la historia ya que Osasuna no gana en el Bernabéu desde 2004. De hecho, en los dos últimos enfrentamientos ligueros ha sido goleado por 4-0.

¿Cuándo se juega el partido de La Liga entre el Real Madrid y Osasuna?

El estreno liguero de los blancos y los rojillos se disputa este martes 19 de agosto a partir de las 21:00 hora peninsular. En México serán las 13:00, mientras que en Argentina las 16:00.

¿Dónde se juega el partido de La Liga entre el Real Madrid y Osasuna?

El duelo entre los de Xabi Alonso y el conjunto navarro se disputará en el Santiago Bernabéu. Será la puesta en escena del técnico vasco ante su afición.

¿Dónde se podrá ver el partido de La Liga entre el Real Madrid y Osasuna?

En España, el partido correspondiente a la jornada 1 de La Liga entre el Madrid y Osasuna se podrá ver a través de Dazn LaLiga. Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro.