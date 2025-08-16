La vibrante Liga Hypermotion también echa a andar: claves de un nuevo curso en una categoría de plata repleta de históricos

Lejos de los focos, los fichajes millonarios o las polémicas por la venta de los palcos VIP, el fútbol también echa a rodar en la categoría de plata del fútbol español en otra temporada emocionante de La Liga Hypermotion.

La Segunda División, una de las categorías más igualadas y emocionantes del continente, está repleta de equipos históricos que buscan volver a su lugar, mientras otros, como la Cultural Leonesa o el AD Ceuta, regresan después de más de cuatro décadas.

Ya sin los ascendidos Levante, Oviedo y Elche, la lucha en la parte alta de la tabla volverá a estar reñida entre un amplio abanico de clubes. Otros históricos como el Málaga, el Sporting o el Real Zaragoza, buscarán mejorar sus resultados tras una campaña que condenó al Tenerife, Racing de Ferrol, Eldense y Cartagena al descenso.

La lucha por ascender

En un campeonato tan impredecible, es difícil pronosticar quiénes estarán en la zona noble de la tabla, pero tanto los recién descendidos (Leganés, Valladolid y Las Palmas) como quienes se quedaron a las puertas del ascenso (Racing, Almería y Mirandés) merecen ser considerados.

Aunque el Almería ha vendido jugadores clave como Marc Pubill, Gonzalo Melero o Luis Suárez, cuenta con la plantilla más valiosa de Segunda según los datos de Transfermarkt.

Más difícil lo tendrá el Mirandés, autor de un verdadero milagro el curso pasado, pero que vuelve a comenzar el curso como la 19ª plantilla en cuanto a valor de mercado y con solo 15 fichas inscritas.

El jugador del Racing de Santander, Marco Sangalli, se lamenta de la eliminación de su equipo en el Playoff de ascenso. ante el Mirandés. Europa Press Europa Press

El proyecto del Racing de Santander se ha quedado a las puertas del ascenso en los dos últimos años y debería ser otro de los aspirantes de la mano de uno de los mejores jugadores de la categoría: Andrés Martín.

A este club se une el RC Deportivo de La Coruña, con la tercera plantilla de mayor valor en la división de plata y la ambición por devolver a un histórico del fútbol español a la élite después de siete años de travesía por el desierto.

No en vano, tras rechazar ofertas de hasta 30 millones de euros por Yeremay, se puede decir que Riazor cuenta con el jugador estrella de la Segunda División.

Jesé Rodríguez, durante su presentación como jugador de la UD Las Palmas. UD Las Palmas

Jesé y Jonathan Viera

Los recién descendidos siempre parten con cierta ventaja económica y deportiva, aunque la experiencia de los últimos años demuestra que el regreso a Primera no es tan sencillo. Muchos clubes que descienden acaban sufriendo, incluso, para conservar la categoría.

El Real Valladolid buscará recuperar la estabilidad en la era post-Ronaldo, quien vendió sus acciones al grupo Ignite Sports tras un periplo decepcionante como presidente.

En un intento por profesionalizar e institucionalizar el club, el mexicano Gabriel Solares y Enrique Ureña serán copresidentes, mientras la dirección deportiva recaerá en Víctor Orta y el banquillo en el uruguayo Guillermo Almada.

Después de terminar como el segundo peor colista de la historia de la Liga BBVA con tan solo 16 puntos, el Valladolid buscará su tercer ascenso en los últimos cinco años y el quinto en lo que va de siglo. El Pucela ha cambiado 11 veces de categoría desde el año 2000.

Leganés y Las Palmas también se han reforzado con fichajes de altura para volver a la Liga BBVA lo antes posible.

En Las Palmas, dos regresos han acaparado las portadas. Jonathan Viera vuelve a casa una vez más, mientras Jesé Rodríguez regresa al fútbol español tras su periplo por Malasia.

La plantilla comandada por Luis García Fernández está balanceada, con jugadores destacados como Mika Mármol, la gran baja es Alberto Moleiro, ahora en el Villarreal.

En el caso del conjunto pepinero, descendido in extremis el curso pasado, Paco López será el encargado de capitanear una plantilla con 12 altas, entre las que destacan Gonzalo Melero, Óscar Plano o Ignasi Miquel. Tras la venta de Diomande al RB Leipzig por 20 millones, el club trata de retener a Juan Cruz, uno de los mejores jugadores de la división.

Históricos en apuros

El Real Zaragoza vive una de las peores crisis de las últimas décadas y su objetivo ha de ser la salvación.

Tras 12 años en Segunda, el 18º puesto del curso pasado demuestra que los días de fútbol europeo en la Romareda son solo un recuerdo lejano. Idéntico caso para el Málaga, sumido en una reconstrucción austera tras la 16ª posición del año anterior.

El ascenso es una utopía para estos dos clubes, pero no tanto para un Sporting que, tras un año de altibajos (11º), buscará volver a pelear por el Playoff y reencontrarse con el Oviedo en Primera para reeditar uno de los mejores derbis del país.

La permanencia

Los recién ascendidos, como es habitual, encabezan los pronósticos para perder la categoría, ya que el salto de nivel entre Primera RFEF y LaLiga Hypermotion es acusado.

En este club aparecen equipos históricos como la Cultural Leonesa o el AD Ceuta, que regresan a Segunda 42 y 45 años después, respectivamente; filiales que se estrenan en la categoría, como la Real Sociedad B de Jon Ansotegi; o proyectos de un fútbol más moderno, como el FC Andorra de Gerard Piqué.

Otros clubes que no pueden descuidarse son el CD Castellón, el Albacete o el Burgos, muy irregulares el curso pasado y que podrían no contar con una segunda oportunidad.

Tampoco será fácil el curso del Mirandés, cuyo futuro es imprevisible después de haber tenido que renovar prácticamente toda la plantilla (compuesta por cedidos mayoritariamente) que permitió a Aranda de Duero soñar con el ascenso hasta el último instante.