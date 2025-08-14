Este es el dorsal con el que va a jugar Franco Mastantuono en el Real Madrid

Franco Mastantuono ha hecho realidad su sueño de ser presentado oficialmente como nuevo jugador del Real Madrid. El mediocentro de 18 años vivió su primer día en la Ciudad Deportiva, en la que entrenó en la sesión matutina que programó Xabi Alonso y después llegó su momento.

El club blanco hizo oficial su fichaje hace dos meses -el 13 de junio-, pero el argentino disputó el Mundial de Clubes con River Plate y, además, no podía ponerse a las órdenes de Xabi Alonso hasta que no cumpliera la mayoría de edad, es decir, este jueves 14 de agosto.

Para su primer día como jugador del Madrid, uno de los grandes misterios que rodeaba a Mastantuono era el dorsal que llevará en el inicio de su aventura como madridista. Finalmente será el '30', número con el que fue presentado este jueves en Valdebebas.

De esta forma, el argentino hereda el dorsal recién liberado por Gonzalo Gonzalo, que ya tiene ficha del primer equipo. Este número forma parte del plan del conjunto blanco de registrar a Mastantuono como canterano, con un dorsal por encima del '25'.

Las normas de LaLiga regulan que los dorsales del 1 al 25 son únicamente para aquellos jugadores con ficha del primer equipo. Con los primeros 24 ocupados, si le dan el último lugar al argentino, no podrían inscribir más fichajes sin dar de baja a alguien.

A pesar de que no se prevé acudir al mercado en lo que resta de mercado de fichajes, el Real Madrid no quiere pillarse los dedos y dejar el número '25' libre para una hipotética última incorporación.

Los dorsales de Mastantuono

Durante su etapa en River Plate, Mastantuono lució el dorsal número 30. Esta camiseta se convirtió en emblemática para el joven talento argentino, quien la vistió desde su debut oficial el 28 de enero de 2024 hasta su fichaje por el Real Madrid.

La elástica número 30 de River Plate llegó a tener tanto valor sentimental que una camiseta utilizada por Mastantuono en un partido oficial fue subastada por 1.388 euros, demostrando el impacto que el jugador había generado en la afición millonaria.

En el Sudamericano Sub-20 de 2025, Mastantuono utiliza el dorsal número 11. Esta asignación se realizó de cara a la competencia sudamericana que se disputa en Venezuela, donde Argentina busca clasificarse al Mundial.

Aunque solo ha disputado un partido oficial con la Absoluta (debutó ante Chile el 5 de junio de 2025), aún no se ha confirmado oficialmente qué dorsal utilizará de manera permanente en futuras convocatorias. En aquel encuentro lució el dorsal 20.