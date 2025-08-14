El gesto que conmueve al fútbol: el Chelsea donará parte de las primas por el Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

Los jugadores del Chelsea levantan el Mundial de Clubes a la izquierda; Diogo Jota, a la derecha.

Un mes después del fallecimiento de Diogo Jota, el portugués sigue en la memoria de todo el 'planeta fútbol'. Las muestras de cariño hacia la memoria del jugador y su familia no cesan. El último en rendirle homenaje ha sido el Chelsea.

Según el diario británico The Athletic, el Chelsea donará parte de los beneficios que obtuvo en el Mundial de Clubes a las familias de Diogo Jota y su hermano André Silva, que también perdió la vida en aquella fatídica carretera de Zamora.

El club londinense habría previsto un reparto equitativo entre los jugadores de algo más de 13 millones de euros para cada uno. Y tanto desde la dirección deportiva como los jugadores de Enzo Maresca decidieron que se realizara un pago igual a las familias de los dos futbolistas.

El viernes a las 21:00 hora peninsular, el Liverpool inaugurará la nueva temporada en la Premier League ante el Bournemouth y lo hará en Anfield. Será el primer partido oficial que el equipo juegue ante su afición sin el portugués en la plantilla, por lo que se esperan varios homenajes.

Como muchos de los que ya se han realizado para ensalzar la figura del futbolista del Liverpool, como el hecho de retirar su dorsal (el número 20); levantar una escultura conmemorativa; o llevar el emblema 'Forever 20' a lo largo de toda esta nueva temporada.

Los tributos a Diogo Jota

Tres días después del accidente que terminó con la vida de Diogo Jota y su hermano André Silva, El diario portugués Record dio la noticia de que el Liverpool le va a pagar a la familia los dos años restantes del contrato que les unía con el portugués.

Después de haberse comprometido con la familia del futbolista a pagar íntegramente los dos años restantes que a Diogo Jota le quedaban de contrato en la entidad inglesa, el último homenaje había sido retirar su dorsal. Nadie más usará el número 20, ni en la cantera como tampoco en el equipo femenino.

Este último fin de semana se ha conocido que James Milner, jugador del Brighton, ha decidido cambiar su dorsal ('6') al número 20 como homenaje al futbolista luso, con quien mantenía una estrecha relación personal. El inglés, inmerso en su segunda temporada en el equipo de 'Las Gaviotas', compartió vestuario con Jota durante tres temporadas.

El mediocampista inglés, que jugó ocho temporadas con los Reds (2015-2023), definió a Jota como "un gran amigo" con quien compartió momentos significativos dentro y fuera del campo.