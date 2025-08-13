Quién es José Calderón, el futbolista que fichó el Nástic y se quedó sin equipo en cuatro horas al insultar a los catalanes

El lateral izquierdo sevillano José Manuel Calderón está siendo uno de los principales protagonistas del fútbol español esta semana. Y es que, en apenas cuatro horas pasó de fichar por el Nàstic de Tarragona a quedarse sin equipo por unas palabras pronunciadas hace más de un año.

El club catalán anunció oficialmente su incorporación procedente del Córdoba por una temporada con opción a otra más. Sin embargo, la reacción inmediata de la afición grana en redes sociales obligó al club a dar marcha atrás de forma fulminante.

La razón, lo ocurrido el 24 de junio de 2024 tras la victoria del Córdoba sobre el Barça Atlètic en el play-off de ascenso a Segunda División. Durante la celebración en el autobús del equipo, Calderón realizó un directo en Instagram donde pronunció las palabras que marcarían su carrera.

"Me cago en los muertos de todos los catalanes", declaró el futbolista en respuesta a un seguidor que le recriminaba un error ante Héctor Fort. Esta frase se viralizó rápidamente y generó una intensa controversia en las redes sociales.

Tras el anuncio del fichaje, cientos de aficionados del Nàstic recordaron el polémico vídeo en las redes sociales del club. Mensajes como "Ni olvido ni perdón" y "Fuera fascistas del Nou Estadi" inundaron las publicaciones oficiales.

La presión fue tan intensa que el club emitió un comunicado apenas cuatro horas después cancelando la operación. "Cualquier incorporación debe estar alineada con el respeto, la unión y la responsabilidad social que nos caracterizan", explicó la entidad.

Marc Casadó, centrocampista del FC Barcelona que fue capitán del Barça Atlètic en aquella eliminatoria, aplaudió públicamente la decisión del Nàstic. El jugador barcelonista reaccionó con emoticonos de aplausos al comunicado oficial de cancelación del fichaje.

La reacción de Casadó no sorprendió, ya que había vivido en primera persona los insultos de Calderón tras aquella eliminatoria. Su aplauso simbolizó el rechazo del fútbol catalán a las declaraciones catalanófobas del sevillano.

Tras la cancelación de su fichaje, Calderón acudió a El Chiringuito de Jugones para defenderse públicamente. "Estoy un poco jodido y en shock, pero asumiendo las consecuencias", declaró visiblemente afectado el futbolista.

El lateral pidió nuevamente disculpas y explicó que en Andalucía esa expresión se considera normal. "Tengo familia catalana, amigos catalanes y no se lo tomaron de la misma forma", argumentó en su defensa.

En el mismo programa, Calderón respondió directamente a los aplausos de Marc Casadó: "No me sorprende, pueden poner lo que quieran. Yo me equivoqué en su momento y él lo ha comentado con un aplauso".

El futbolista intentó restarle importancia a la reacción del jugador barcelonista, añadiendo con ironía: "Pues un aplauso para Marc Casadó también y ya está". Su respuesta evidenció la tensión persistente entre ambos futbolistas.

Calderón reveló que se enteró de la cancelación mientras preparaba las maletas para viajar a Tarragona. "Estaba haciendo las maletas para ir esta tarde a Tarragona, hasta que recibí la llamada de mi representante", explicó en El Chiringuito.

El futbolista confesó que tanto él como su familia se quedaron "de piedra" con la decisión. Llevaban una semana negociando los detalles del contrato y no esperaban esta resolución tan abrupta.

Lo sucedido con Calderón recordó al episodio de Sergi Guardiola en 2015, cuando el FC Barcelona canceló su fichaje por tuits antiguos contra Catalunya. Guardiola había escrito "Hala Madrid, puta Catalunya" en redes sociales.

José Manuel Calderón nació en Paradas (Sevilla) el 7 de enero del 2000. Inició su carrera en clubes locales antes de ser captado por las categorías inferiores del Real Betis en 2017.

Su debut profesional llegó el 16 de diciembre de 2018 con el Betis Deportivo contra el Puente Genil. El 15 de septiembre de 2019 anotó su primer doblete en la victoria por 3-1 frente al Xerez CD.

Manuel Pellegrini valoraba sus cualidades y lo convocó para entrenar con el primer equipo. Su gran momento llegó el 14 de agosto de 2021 cuando debutó en Primera División sustituyendo a Álex Moreno.

Sin embargo, el 4 de octubre de 2021 el Betis rescindió su contrato por motivos disciplinarios. Esta decisión marcó un patrón que se repetiría a lo largo de su carrera profesional.

Un mes después fichó por el San Fernando de Primera RFEF. Disputó 13 partidos, 11 como titular, pero el 31 de mayo de 2022 fue despedido nuevamente por problemas disciplinarios.

En verano de 2022 llegó al Córdoba, donde vivió sus mejores años. Durante tres temporadas disputó 108 partidos oficiales, 96 como titular, y anotó tres goles.

Fue determinante en el ascenso del a Segunda División en la campaña 2023-24 y se convirtió en una pieza fundamental del proyecto blanquiverde durante su etapa en Primera Federación.

Sin embargo, su rendimiento en Segunda División fue irregular. Comenzó como titular pero perdió protagonismo por errores defensivos y un rendimiento por debajo de las expectativas.

Este lunes, Calderón se quedó sin equipo tras la cancelación del fichaje, aunque aseguró estar tranquilo porque tenía "otras opciones" en el mercado. El futbolista de 25 años deberá buscar un nuevo destino antes del cierre del mercado.