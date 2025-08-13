Todo lo que debes saber sobre la jornada 1 de La Liga: partidos, horarios y bajas de los equipos

Se acabó la espera. 83 días después La Liga vuelve a escena con la celebración de la primera jornada de la temporada 25-26. 10 partidos repartidos en cinco días y que servirán como pistoletazo de salida a un curso que se prevé trepidante.

El Barça y el Real Madrid vuelven a partir como favoritos. Los azulgrana defienden el título y tendrán delante a un conjunto blanco, con Xabi Alonso a los mandos, con sed de venganza. El tercero en discordia, el Atlético, se presenta con siete caras nuevas.

Esta primera jornada de campeonato también será especial para Levante, Elche y Oviedo que regresarán a Primera División.

Los dos primeros hace no tanto que pisaron la máxima categoría, pero los asturianos no saben lo que es hacerlo desde hace 25 años. La ciudad y la afición están volcadas y quieren acompañar a los suyos en una temporada histórica.

La acción comienza el viernes 15 de agosto a las 19:00 con el choque entre el Girona y el Rayo Vallecano en Montilivi, duelo en el que los catalanes buscarán mantener su fortaleza en casa. Más tarde, a las 21:30, el Villarreal recibirá al recién ascendido Real Oviedo en La Cerámica, en el que será el regreso de los asturianos a la élite.

El sábado 16 llegará el estreno del vigente campeón. El Barça viajará a Son Moix para medirse al Mallorca a partir de las 19:30. Tras el duelo de los de Flick se jugarán simultáneamente el Alavés - Levante (con horario modificado por las temperaturas) y el Valencia - Real Sociedad (21:30).

Horarios Jornada 1 de La Liga Viernes 15 de agosto Girona - Rayo Vallecano -- 19:00 horas. Villarreal - Real Oviedo -- 21:30 horas. Sábado 16 de agosto Mallorca - FC Barcelona -- 19:30 horas. Valencia - Real Sociedad -- 21:30 horas. Alavés - Levante -- 21:30 horas. Domingo 17 de agosto Celta - Getafe -- 17:00 horas. Athletic Club - Sevilla -- 19:30 horas. Espanyol - Atlético de Madrid -- 21:30 horas. Lunes 18 de agosto Elche - Real Betis -- 21:00 horas. Martes 19 de agosto Real Madrid - Osasuna -- 21:00 horas.

El domingo 17 el fútbol arrancará a las 17:00 con un partido entre el Celta de Vigo y el Getafe en Balaídos. Dos horas y media más tarde, a las 19:30, el Athletic Club recibirá al Sevilla en San Mamés, mientras que la jornada dominical se cerrará a las 21:30 en el Stage Front Stadium, donde el Espanyol se enfrentará al Atlético de Madrid.

El lunes 18 quedará reservado para el enfrentamiento entre Elche y Real Betis, programado para las 21:00 en el Martínez Valero. Finalmente, la jornada se cerrará el martes 19 a las 21:00 con un duelo de alto voltaje en el Santiago Bernabéu: Real Madrid contra Osasuna.

Bajas y dudas

Varios equipos afrontarán su estreno liguero con ausencias de peso. El Real Madrid no podrá contar con Bellingham, Mendy, Endrick ni Camavinga por lesión, mientras que Rüdiger está sancionado. En el Barcelona, Ter Stegen y Marc Bernal son baja segura, con la duda de Lewandowski.

El Atlético pierde a Giménez y podría no recuperar a Pablo Barrios, mientras que en el Sevilla son baja Martínez, Jordán y Nianzou, además de presentar múltiples dudas como Pedrosa o Badé. En el Athletic, Sancet y Prados no estarán disponibles.

Otras ausencias destacadas son las de Isco en el Betis, Samu Costa en el Mallorca, Abdul Mumin en el Rayo, o las de Álvaro Lemos y Jaime Seoane en el Oviedo. Los partes médicos y sanciones podrían variar en las horas previas, por lo que los entrenadores tendrán que ajustar sus onces casi hasta el último momento.