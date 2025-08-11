Mario Balotelli (34) se abre en canal y desvela cuál es el sueño que le queda por cumplir en su carrera: "El Real Madrid es..."

Mario Balotelli, en el banquillo durante el partido entre el Genoa y el Como. Europa Press

Mario Balotelli está a la espera de recibir la llamada de un club en el que terminar su carrera deportiva. A sus 34 años (el martes 12 de agosto cumple los 35), el italiano está libre después de no haber ampliado su contrato con el Genoa y a pesar de su declive en los últimos años, él apunta alto.

El exjugador del Milan, Inter y Manchester City -entre otros muchos equipos-, ha concedido una entrevista en La Gazzetta dello Sport en la que ha sorprendido anunciando que todavía tiene un sueño por cumplir, el de jugar en el Real Madrid.

No pierde la esperanza el polémico delantero, cuya última experiencia fue en el Génova, donde apenas disputó 63 minutos a las órdenes del francés Patrick Vieira, con el que no guardaba buena relación.

El siempre polémico 'Súper Mario' recordó con cariño su breve paso por La Masía, donde llegó a disputar un único torneo con la camiseta del Barça.

"Fue muy bonito. Estaba con los hermanos Dos Santos, con Thiago Alcántara, con Bojan. Solo nos enseñaban técnica: control y pase al vuelo, nada de táctica. Era una alegría ir al campo. Ese equipo no era legal, ganábamos 15-0", ha relatado.

La transformación del fútbol

A pesar de jugar en Italia, no ve la televisión y no se mantiene al día de lo que ocurre en el campeonato. No obstante, se considera "un apasionado del fútbol".

"Pero muchas cosas están cambiando. Veo a muchos jugadores de 1,90 metros en el campo, pero ya nadie puede superar a un jugador. Además, ahora, en cuanto un niño hace un caño, acaba en el área de penalti".

Balotelli durante su icónica celebración tras marcar ante Alemania en la Eurocopa.

En lo personal, admitió que podría "haberse esforzado más en su carrera" y que le queda la espina de no haber tenido más oportunidades con la selección italiana.

"Si hubiera tenido más oportunidades, quizás podría haberme acercado a Riva (máximo goleador histórico de la 'Azzurra'). Alguien no me quería en la selección, pero eso ya es agua pasada", señala.

En el plano personal, Balotelli se mostró especialmente emotivo al hablar de sus hijos, Pia y Lion. "No me han permitido estar plenamente presente como padre y con el tiempo me he dado cuenta de lo maravillosa que es esta responsabilidad. Con Pia va mejor, pero con Lion es más difícil. Hasta que no cambien ciertas leyes", indica.

La paternidad no ha estado exenta de conflictos para el delantero. Con su hija, fruto de su relación con la modelo Raffaella Fico, la historia comenzó con tensiones: en 2012, Fico le acusó de desinterés e irresponsabilidad, mientras él reclamaba una prueba de ADN antes de asumir cualquier compromiso. No fue hasta 2014 cuando reconoció oficialmente a la niña.

Con su segundo hijo, Lion, nacido en 2017 de una mujer cuya identidad no ha trascendido, también surgieron problemas. Balotelli llegó incluso a publicar mensajes en redes sociales en los que criticaba a las mujeres que, según él, tienen hijos con la intención de obtener beneficios económicos.