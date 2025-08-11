Alejandro Garnacho, en el ojo de la polémica: foto con vapeador, más tatuajes criticados y rumores de salida del United

Alejandro Garnacho se hace un tatuaje con un vaper en la mano.

Alejandro Garnacho, futbolista argentino de 21 años y hasta hace poco promesa del Manchester United, ha vuelto a ser protagonista por razones ajenas al campo.

Y es que, en las últimas horas, se ha viralizado una imagen, en una sesión de tatuaje, sosteniendo lo que parece un vapeador.

El hecho encendió el debate entre aficionados y prensa en redes sociales, justo en un momento muy delicado para Garnacho. Ruben Amorim le informó en mayo que podía buscar nuevo destino tras unas declaraciones controvertidas al describir la temporada como "de mierda" tras la final de la Europa League.

Desde entonces, ha sido apartado y relegado al "bomb squad", jugadores que sólo pueden usar las instalaciones fuera del horario del primer equipo. La imagen, borrada de una cuenta de la tienda de tatuajes, reavivó el interés por sus hábitos.

Reincidente

No es la primera vez que se le vincula a esta práctica. En 2023 editó una foto para eliminar un vapeador. Las reacciones actuales se dividieron entre quienes critican su conducta y quienes defienden que los jugadores tienen vida privada más allá del rendimiento.

Garnacho es también conocido por su afición a los tatuajes, rasgo que despierta reacciones diversas. En 2022 y 2023 recibió críticas por tatuarse justo antes de partidos importantes, con aficionados cuestionando su profesionalidad y el posible riesgo físico que asume en esas ocasiones.

Alejandro Garnacho, del Manchester United, celebra un gol. EFE

Sus tatuajes son variados y llamativos: incluyen referencias a Manchester United, retratos de personajes de Prison Break y Stranger Things, además de escenas de la serie japonesa Captain Tsubasa. Para algunos, esto refleja pasión; para otros, distracción respecto a su carrera profesional.

Mientras tanto, su futuro parece cada vez más alejado de Old Trafford. Varios medios señalan que podría aceptar la oferta de Chelsea, un club que superó sus dudas acerca de su carácter, aunque las polémicas recientes podrían afectar su adaptación e imagen en el vestuario.

Cada vez queda menos del Garnacho que maravilló a todos en su irrupción en el Manchester United en la temporada 23-24. A sus 21 años, el argentino por el que peleó la selección española, busca reconducir su carrera y tendrá que hacerlo lejos de Mánchester.